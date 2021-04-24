شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا.. متى وأين يكون الأفضل تطهير الأسطح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن خطر الانتقال السطحي لـ كورونا منخفض، قد يتسبب الأشخاص الذين يقومون بتطهير الأسطح بشكل مهووس في ضرر أكثر من نفعهم.

قال فينسينت هيل ، رئيس فرع الوقاية من الأمراض المنقولة بالماء ، في إحاطة هاتفية برعاية مركز السيطرة على الأمراض: "قرر مركز السيطرة على الأمراض أن خطر الانتقال السطحي منخفض ، وثانوي للطرق الأساسية لانتقال الفيروس من خلال قطرات الاتصال المباشر والهباء الجوي".



متى يتم تطهير الأسطح

وأضاف وفقا لتقرير موقع " mercurynews " إن خطر انتقال العدوى من لمس السطح على الرغم من صغره، قد يكون مرتفعا في داخل المنزل، مضيفا أن الشمس وعوامل أخرى في الهواء الطلق يمكن أن تقضي على الفيروسات.

وأشارت الأبحاث إلى أن الفيروس يموت "بسرعة" على الأسطح المسامية ولكن يمكن أن يستمر لفترة أطول على الأسطح الداخلية الصلبة.

كما أضافت الأبحاث أيضًا إلى أن الانتقال السطحي كان أكثر احتمالية في الـ 24 ساعة الأولى بعد إصابة الشخص، وأن الأسر التي أصيب فيها شخص واحد بـ Covid-19 كانت لديها معدلات انتقال أقل عندما تقوم الأسرة بتنظيف الأسطح وتطهيرها.

لذا ، في حين أن الحفاظ على نظافة الأسطح ليس مضيعة للوقت ، فهي ليست الطريقة الوحيدة أو حتى الطريقة الأكثر أهمية لتقليل المخاطر، كما قال مركز السيطرة على الأمراض، وتم تحديث إرشاداته لتنظيف وتعقيم الأسطح في الأماكن المجتمعية في ضوء مخاطر النقل هذه.

قال هيل: "في معظم الحالات ، يكون تنظيف الأسطح باستخدام الصابون أو المنظفات ، وليس التعقيم ، كافيًا لتقليل المخاطر المنخفضة بالفعل لانتقال الفيروس عبر الأسطح، فتطهير الأسطح ليس ضروريًا عادةً ، ما لم يكن الشخص المريض أو الشخص المصاب بفيروس كورونا موجودًا في المنزل خلال الـ 24 ساعة الماضية."

المنظفات المنزلية تشكل خطرا

أضاف هيل أن الناس قد يستخدمون منتجات التنظيف المنزلية لحماية أنفسهم من Covid-19 ، لكن سوء الاستخدام يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، موضحا أن التنظيف المتكرر وتعقيم الأسطح قد يكون له تأثير ضئيل على انتقال الفيروس ويساهم في "غرفة النظافة".

تظهر البيانات الإضافية أن المطهرات نفسها قد تشكل خطرًا، حيث تشير الاستفسارات العامة إلى أن بعض الأشخاص قد يشربون عن قصد أو يستنشقون أو يرشون بشرتهم بالمطهرات، دون أن يفهموا أن استخدام المطهرات بهذه الطريقة يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة لأجسادهم.

يقول مركز السيطرة على الأمراض في الإرشادات المحدثة إن طرق التطهير البديلة يمكن أن تكون مضيعة للوقت أو حتى محفوفة بالمخاطر.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض على موقعه المحدث على الإنترنت: "لم يتم إثبات فعالية الطرق البديلة لتطهير الأسطح ، مثل الموجات فوق الصوتية ، والأشعة فوق البنفسجية عالية الكثافة ، وضوء LED الأزرق ضد الفيروس الذي يسبب COVID-19".