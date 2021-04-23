شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 7 أطعمة لتعزيز صحة الجهاز التنفسي وتحسين عمل الرئتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، عن عدد أفضل الطعمة التي تعزز صحة الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أن ما نأكله يلعب دورًا حيويًا في تحديد صحة الجسم بشكل عام وصحة الجهاز التنفسي بشكل خاص، خاصة في ظل وباء فيروس كورونا الذي يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي.

وقد حددت الصحيفة أفضل 7 أطعمة تحسن صحة الرئتين كالتالي:

الجوز

يساعد الجوز الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية في السيطرة على التهاب الرئتين.

التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، الذي يساعد في محاربة الجذور الحرة الضارة بالخلايا في الرئتين.

الفلفل

يعتبر الفلفل من أغنى مصادر فيتامين C، فهو يساعد في تعزيز وظائف الرئتين، وخاصة لدى المدخنين.

الكركم

يتميز الكركم بأنه غني بالخصائص المضادة للالتهابات، وبمقدرته على تخفيف أي التهاب وتهيج في الجهاز التنفسي.

الزنجبيل

إلى جانب احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، يمكن للزنجبيل أن يزيل الملوثات من الرئتين، مما يضمن مرورًا سلسًا للتنفس.

التفاح

يعرف التفاح بغناه بفيتامينات C و E وبيتا كاروتين، والتي تساعد على تعزيز وظائف الجهاز التنفسي والحفاظ على صحة الرئتين.

الحمضيات

تعد الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسي.