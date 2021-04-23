222 مليونا يتلقون لقاح كورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت 222 مليونا و322230 جرعة لقاح للوقاية من كورونا.

وجرى توزيع 286 مليونا و95185 جرعة من لقاحات كورونا في أمريكا حتى صباح الجمعة.

وتفوق هذه الأرقام 218 مليونا و947643 جرعة قالت المراكز الأمريكية إنها أعطيت للناس حتى 22 أبريل/نيسان من أصل 282 مليونا و183915 جرعة.

وقالت المراكز الأمريكية إن 137 مليونا و234889 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل فيما حصل 91 مليونا و175995 شخصا على الجرعتين حتى، الجمعة.



ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي موديرنا وفايزر/بيونتك من جرعتين وكذلك لقاح جونسون آند جونسون الذي يؤخذ جرعة واحدة.