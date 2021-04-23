شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح محدثة للتطعيم الآمن لكورونا لمن يعانى من حساسية عالية الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى نهاية عام 2020 ، فحص الخبراء بقيادة أخصائيي الحساسية في مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية (MGH) جميع المعلومات المتعلقة بردود الفعل التحسسية المحتملة تجاه لقاحات كورونا.

ووفقا لتقرير موقع " medicalxpress" نشر الفريق الآن رؤى محدثة بناءً على خبرتهم في الإشراف على أكثر من 65000 موظف تم تطعيمهم بالكامل منذ ذلك الوقت، ونُشرت أحدث النتائج التي توصلت إليها المجموعة في مجلة الحساسية والمناعة السريرية.



نح محدثة للتطعيم للأشحاص الذدين يعانون من الحساسية

وقالت المؤلفة الرئيسية ، المدير السريري لـ وحدة الحساسية والمناعة السريرية بمستشفى MGH، "هدفنا الرئيسي هو تمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد من تلقي لقاح كورونا بأمان وتجنب التردد غير الضروري فى تلقى اللقاح بسبب نقص المعرفة حول ردود الفعل التحسسية للقاحات.

مع البيانات السريرية الإضافية والترخيص للقاحات كورونا، يقترح الباحثون طرقًا معدلة لتقييم المرضى الذين لديهم تاريخ من الحساسية، ويتضمن ذلك أسئلة أولية واضحة وبسيطة لتحديد الأفراد المؤهلين للحصول على جميع اللقاحات دون الحاجة إلى تقييم أخصائي الحساسية.

وينصح الأطباء الآن فقط الأفراد النادرون الذين عانوا مؤخرًا من رد فعل تحسسي شديد تجاه مادة البولي إيثيلين جلايكول، أحد مكونات اللقاحات ، بمراجعة أخصائي الحساسية أو أخصائي المناعة للتقييم، والذي قد يشمل اختبار الجلد، ويمكن للأفراد الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه الأطعمة أو الأدوية الفموية أو اللاتكس أو لسعات النحل أو السم أن يتلقوا لقاحات COVID-19 بأمان.

لاحظ الفريق أن ردود الفعل التحسسية الشديدة للقاحات لا تزال نادرة للغاية، ولكن يجب أن تستمر عيادات اللقاحات في مراقبة الأفراد المعرضين لمخاطر عالية لمدة 30 دقيقة بعد التطعيم ، ويجب أن يكون لديها طاقم عمل مدرب على التعرف على ردود الفعل التحسسية التي قد تحدث والتعامل معها.