كورونا في الهند.. تصريح صادم من "الصحة العالمية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق مايك رايان، مدير إدارة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، تصريحا صادما عن تفاقم الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند.

ووصف مايك رايان الحد من انتشار المرض في الهند بأنه "مهمة صعبة للغاية".

وقال إن على الهند أن تفرض قيودا على الحركة والاختلاط لتقليص الارتفاع الحاد في حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف: "علينا أن نقلص الاختلاط بكل ما في وسعنا لخفض العدوى. الحكومة الهندية تدرس القيام بذلك".



وسجلت الهند أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكورونا في العالم لليوم الثاني، الجمعة، إذ تجاوز عدد الإصابات الجديدة 330 ألفا خلال 24 ساعة، في الوقت الذي يرزح فيه نظام الرعاية الصحية تحت وطأة المرضى والحوادث ونقص الأكسجين.