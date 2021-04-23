شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار حمض اللاكتيك في الدم يكشف عن أسباب التنفس السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمض اللاكتيك يصنع بواسطة أنسجة العضلات وخلايا الدم الحمراء تقوم بنقل الأكسجين من الرئة لبقية أجزاء الجسم الأخرى، وعندما يكون مستوى الأكسجين في الجسم طبيعيًا، تتحلل الكربوهيدرات إلى الماء وثاني أكسيد الكربون، وعند انخفاض مستوى الأكسجين، تتحول الكربوهيدرات إلى طاقة وينتج حمض اللاكتيك، ويقيس اختبار كمية حمض اللاكتيك في الدم للكشف عن العديد من المشاكل الصحية سيتم عرضها في السطور التالية وفقا لتقرير لموقع webmed.

أعراض ارتفاع مستوى حمض اللاكتيك في الدم

يمكن أن تؤدي مستويات حمض اللاكتيك الأعلى من المعتاد إلى حالة تسمى الحماض اللبني إذا كانت شديدة بدرجة كافية ، يمكن أن تخل بتوازن درجة الحموضة في الجسم ، مما يشير إلى مستوى الحمض في الدم يمكن أن يؤدي الحماض اللبني إلى هذه الأعراض:

ضعف العضلات، تنفس سريع، التقيؤ، التعرق، غيبوبة.

كيف يتم الاختبار؟

إنه فحص دم بسيط سيقوم طبيبك بسحب الدم من الوريد أو الشريان باستخدام إبرة في حالات نادرة ، قد يأخذون عينة من السائل النخاعي من العمود الفقري أثناء إجراء يسمى البزل النخاعي.

نتائج التحليل

إذا كان مستوى حمض اللاكتيك لديك طبيعيًا، فهذا يعني أنك لا تعاني من الحماض اللبني تنتج خلاياك ما يكفي من الأكسجين كما يخبر طبيبك أن شيئًا آخر غير الحماض اللبني يسبب أعراضك، سيطلبون على الأرجح اختبارات أخرى لاكتشاف ماهيتها، إذا كان مستوى حمض اللاكتيك لديك مرتفعًا، فقد يكون ناتجًا عن عدد من الأشياء في أغلب الأحيان ، يكون ذلك بسبب وجود حالة تجعل من الصعب عليك تنفس ما يكفي من الأكسجين يمكن أن تشمل بعض هذه الشروط:

نوبة قلبية، فشل القلب الاحتقاني، مرض رئوي حاد أو فشل تنفسي، تراكم السوائل في رئتيك، انخفاض شديد في عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الشديد).

يمكن أن يكون ارتفاع مستوى حمض اللاكتيك في الدم عن المعدل الطبيعي علامة على وجود مشاكل في عملية التمثيل الغذائي لديك وقد يحتاج جسمك إلى أكسجين أكثر من المعتاد لأنك تعاني من إحدى الحالات التالية:

مرض الكبد، مرض الكلية، داء السكري غير الخاضع للسيطرة، سرطان الدم، يمكن أن يعني ارتفاع مستويات حمض اللاكتيك أيضًا أنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 1.