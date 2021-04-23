هذه الأطعمة تعالج حساسية الأنف وتخفف حدتها‎

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 7 ثواني

يعاني العديد من الأشخاص من الحساسية ويكافحون عند خروجهم من المنزل، إلا أن هناك عددا من الأطعمة التي تساعد في تخفيف الحساسية الموسمية المزعجة.

ووجدت دراسة سابقة، أن نقص التنوع في ميكروب الأمعاء مرتبط بالحساسية الموسمية، حيث تبين أن الأمعاء لها تأثير مباشر على العطس وحكة العين وأعراض الحساسية الموسمية الأخرى، إذ يعتبر التركيز على القناة الهضمية هو مفتاح مكافحة الحساسية الموسمية.

وفيما يلي 5 أطعمة تساعد في صحة الأمعاء ومكافحة الحساسية الموسمية وهي:

الشوربة أو المرق

تعتبر مرق العظام غنية بالجلوتامين وهو حمض أميني يساعد على تعزيز نشاط الخلايا المناعية في القناة الهضمية ويهدئ الأنسجة والخلايا التي تبطن الأمعاء.

وأشارت الدراسات إلى أن 70% من الجهاز المناعي يوجد في الأمعاء، ويعتبر المرق المفتاح الأساسي لإعادة بناء بكتيريا الأمعاء الجيدة.

ماء جوز الهند المخمر (الكفير)

يحتوي ماء جوز الهند المخمر على حوالي 30 سلالة مختلفة من البكتيريا الجيدة والتي تضمن إعادة تكاثر البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على عدد من الخصائص الطبية التي لها تأثير مضاد للالتهابات، كما تعمل كمضاد للأكسدة في الجسم، كما لها تأثير شبيه بمضادات الهيستامين على الجسم والذي يساعد في تخفيف وعلاج انسداد الأنف.

وتحتوي أدوية الحساسية على مضادات الهستامين، وإذا تم تناول الزنجبيل بانتظام، فقد يكون له تأثير مشابه لهذه الأدوية، كما يساعد أيضًا في الهضم، ويضمن الهضم السليم امتصاص الجسم جميع الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية.

الكركم

يمتلك الكركم خصائص مضادة للالتهابات، وثبت أن التوابل تقلل الالتهاب الذي يمكن أن يساعد في انسداد الأنف أيضًا.

تمد الأطعمة الغنية بفيتامين سي الجسم بمجموعة من الفوائد الصحية من بينها تحسين وظيفة المناعة وصحة الجلد، وتمتلك الأطعمة الغنية بفيتامين سي تأثيرا مضادا للهستامين أيضا.