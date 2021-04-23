اكثر من 10 أصناف حلويات في رمضان

بيروت - نادين محمد - من منا لا يفضل تناول الحلويات في شهر رمضان فهي من الأطعمة المحببه والمفضل تواجدها على مائدة إفطار رمضان، ونجد تعدد وتنوع فى اصناف الحلويات وخاصة في شهر رمضان الكريم لذلك سوف نقدم لك هذا المقال حول أصناف الحلويات فى رمضان .



1. كريم كراميل .

2. ارز باللبن .

3. بقلاوه .

4. بلح الشام .

5. كنافة بالمكسرات .

6. كنافة عش الغراب .

7. بسبوسة .

8. صوابع زينب .

9. ام علي .

10. زلابية .

11. قطايف بحشو الكريمة .

12. كنافه كون بحشو القشطة .

13. قطايف بحشو المكسرات والشوكولاتة .

14. صوابع الجلاش بحشو المهلبية .

15. سلطة فواكة بالكريم شانية .