شكرا لقرائتكم خبر عن حالات يحتاج فيها مريض كورونا الدعم بالأكسجين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد في جميع أنحاء العالم وبعض المرضى قد يحتاجون إلى عناية خاصة بالمستشفيات لحاجتهم لإمدادات أكسجين للتغلب على صعوبة التنفس المصاحبة لعدوى كورونا، ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا لا يحتاج كل مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 يواجه صعوبات في التنفس إلى دخول المستشفى على الفور المرة الوحيدة التي يحتاج فيها مريض كورونا حقًا إلى الدخول هي عندما تصبح العلامات حرجة وتبدأ في التأثير على الأداء الحيوي.

ما هو تشبع الأكسجين وكيف يؤثر مرض كوفيد -19 على تنفسك؟

يشير التشبع بالأكسجين إلى مستوى أو نسبة الهيموجلوبين المؤكسج في الدم والذي يتم نقله من الرئتين إلى الأعضاء المختلفة ويساعد في الحفاظ على الأداء الحيوي تعتبر القراءات فوق 94 صحية ومع ذلك، مع فيروس كورونا، يمكن أن يتأثر إمداد الأكسجين في الجسم بشكل حاد، وغالبًا ما يتم اعتباره أيضًا علامة على شدة المرض، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في حدوث التهاب واسع النطاق في الرئتين وتجويف الصدر، مما يؤدي إلى عتامة تشبه الزجاج تُرى من خلال الأشعة المقطعية والأشعة السينية التي تؤثر على إمداد الدم المؤكسج في الجسم.

بينما تعتبر مستويات الأكسجين في الدم بين 94-100 صحية ، فإن القراءات التي تقل عن 94 يمكن أن تؤدي إلى نقص الأكسجة في الدم ، والذي يمكن أن تؤدى إلى مزيد من المشاكل تعتبر القراءات التي تنخفض باستمرار عن 90 علامة تحذير وتطلب المساعدة الطبية.

متى يحتاج مريض كورونا فعلاً إلى دعم أكسجين مكثف؟

ضيق التنفس وصعوبة التنفس وآلام الصدر كلها علامات على نقص الأكسجين ومع ذلك، بالنسبة لبعض المرضى، قد يؤدي انخفاض مستويات الأكسجين وضيق التنفس إلى تعقيد التهابات الجهاز التنفسي، وحرمان مستويات الأكسجين، والتأثير على الأعضاء الحيوية، والتأثير على الأداء المنتظم. يمكن أن تظهر أيضًا في شكل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، والتي تتطلب المساعدة.

أعراض تؤكد الحاجة إلى الأكسجين بالمستشفي

إذا تجاوز مستوى الأكسجين لديك 91 لمدة 1-2 ساعة: تعتبر مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) فوق 95 جيدة يجب مراقبة القراءات بين 91-94 ومع ذلك ، يجب على الشخص طلب المساعدة إذا انخفضت مستويات الأكسجين أو بقيت باستمرار دون علامة 91.

الآن ، يمكن أن تساعد الموارد المؤقتة مثل استخدام العلاج بالأكسجين في المنزل أو التنفس المعرض على رفع مستويات الأكسجين ومع ذلك ، إذا استمرت القراءات في زعزعة الاستقرار أو بقيت على حالها لمدة 1-2 ساعات متتالية ، فيجب اعتبار ذلك علامة لطلب المساعدة الوشيكة أولئك الذين يكافحون أمراض الجهاز التنفسي الموجودة مسبقًا والمسنين والذين يعانون من مضاعفات الرئة يحتاجون إلى إعطاء الأولوية للرعاية.

شفاه زرقاء أو تغير لون الوجه: تحول لون الشفاة إلى الأزرق والتي يشار إليها طبيًا باسم الزرقة ، يمكن أن تحدث عندما تنخفض مستويات الأكسجين في الدم بشكل كبير في ظل الظروف العادية ، يمنح الدم المؤكسج الصحي بشرتنا توهجًا أحمر ورديًا ، وهو أمر طبيعي ومع ذلك ، عندما تكون مستويات الأكسجين في الدم منخفضة بشكل خطير، يمكن أن يسبب ذلك لونًا مزرقًا شاحبًا، ويمكن أن يشعر الجلد بالبرودة الشديدة عند لمسه وقد لوحظ الآن أيضًا أنه مع المرضى الذين يعانون من نقص الأكسجة السعيد (قراءات منخفضة للأكسجين مع عدم وجود علامات أخرى للتدهور المرئي) ، يمكن أن تكون الصبغة الزرقاء علامة منبهة للخطر وتتطلب رعاية حرجة.

انخفاض مستويات الأكسجين وآلام في الصدر أو الرئتين: يعد استمرار انخفاض مستويات الأكسجين علامة خطيرة على الخطر بالنسبة لمريض كورونا، بينما يواصل الأطباء التأكيد على أنه يمكن إدارة مستويات الأكسجين المتقلبة في المنزل إلى حد ما، يجب على المرضى الاستعجال فورًا للحصول على المساعدة إذا ظهرت العلامات التالية:

-ألم في الصدر

- ضيق في التنفس

- ألم مستمر وضغط في الصدر

- السعال المستمر

-الأرق

- الصداع الشديد

الارتباك والهذيان وفقدان الوعي

يمكن أن يؤدي فقدان أو الحرمان من مستويات الأكسجين أيضًا إلى تقييد تدفق الدم الحرج إلى الدماغ والعديد من الأوعية الدموية الأساسية التي تتحكم في الأداء العصبي الطبيعي في حالة انخفاض مستويات الأكسجين بشكل كبير أو تجاوز علامة التحذير، فقد يتسبب ذلك في الكثير من المضاعفات العصبية مثل الارتباك والهذيان والدوار والتركيز المضطرب أو الضعيف وبعض الاضطرابات البصرية يمكن أن يتسبب نقص الأكسجين أيضًا في حدوث أوعية دموية في الدماغ ، مما يحد من الوظائف المهمة.