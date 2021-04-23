اليابان تستخدم "باريسيتينيب" في علاج مرضى كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنها أقرت استخدام "باريسيتينيب" وهو علاج التهاب المفاصل الروماتويدي في علاج مرضى "كوفيد-19".

وأقرت الوزارة استخدام العقار مع ريمديسيفير بالنسبة لمرضى الالتهاب الرئوي الذين يحتاجون إلى أكسجين في العلاج، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أنه العقار الثالث الذي يتم إقراره لعلاج مرضى "كوفيد-19" في اليابان، إلى جانب ريمديسيفير، وديكساميثاسون.

وتعتزم اليابان، الجمعة، الإعلان عن حالة الطوارئ مجددا في طوكيو وثلاث محافظات أخرى، حيث تواجه المناطق موجة أخرى من الإصابات بـ"كوفيد-19".

وبدأت اليابان في منتصف شباط/فبراير الماضي حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، لكن بوتيرة بطيئة للغاية، وتم تطعيم 7ر0 % فقط من السكان بشكل كامل حتى الآن، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.

وفرضت اليابان حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة شهر خلال نيسان/أبريل، على الرغم من أن الإجراء لا يزال ساري المفعول بالفعل في بعض المقاطعات لمدة شهر ونصف.

وأعلنت حالة طوارئ مرة ثانية في 11 مقاطعة، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، في كانون ثان/يناير، وتم رفعها في توتشيجي في شباط/فبراير والمقاطعات الأخرى في أذار/مارس.