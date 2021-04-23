أطعمة شائعة تؤدي إلى الوفاة المبكرة… إحذرها!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 01:09 مساءً - ذكر موقع “ستادي فيندس” العلمي ما توصلت اليه دراسة بريطانية حديثة من أن تناول الكثير من الشوكولا والمشروبات السكرية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكو الموقع ان باحثين من جامعة أكسفورد البريطانية، اكتشفوا بعد أبحاث طويلة أن الخبز الأبيض والزبدة والمربى وعصير الفاكهة والشوكولاتة تسبب الوفاة المبكرة.

وأكد الباحثون أن هذه الأطعمة مليئة بالسعرات الحرارية والدهون والسكر وقليلة الألياف، وقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

قالت اختصاصية التغذية الدكتورة كارمن بيرناس: “أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في المملكة المتحدة، والنظام الغذائي السيئ هو المساهم الرئيسي في ذلك”.

وأضافت: “تستند الإرشادات الغذائية الأكثر شيوعا على العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة بدلاً من الأطعمة نفسها، وقد يكون هذا أمرا محيرا للجمهور. تساعد النتائج التي توصلنا إليها في تحديد أطعمة ومشروبات معينة يتم تناولها بشكل شائع في بريطانيا، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات”.

قام الباحثون خلال الدراسة بتحليل بيانات نحو 117 ألف شخص بالغ في إنكلترا واسكتلندا وويلز تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عاما أثناء الدراسة وقام الفريق بتتبع كل مريض لمدة تصل إلى 15 عاما.

واكتشف التحليل نظامين غذائيين محددين لهما صلة بالوفاة المبكرة لدى البالغين في منتصف العمر.

الأول يشمل كميات كبيرة من الشوكولا والحلويات والزبدة والخبز الأبيض، مع القليل من الفاكهة والخضروات الطازجة والثاني يحتوي على نسبة عالية من المشروبات السكرية وعصير الفاكهة والشوكولاتة والحلويات وسكر المائدة والمعلبات.

وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون الكثير من الشوكولا والحلويات والزبدة والخبز الأبيض يميلون إلى أن يكونوا ذكورا وأصغر سنا ومن خلفيات فقيرة. ومن المرجح أيضا أن يكونوا مدخنين أو أقل نشاطا أو يعانون من السمنة أو من ارتفاع ضغط الدم.

أما المشاركون الذين يستهلكون الكثير من المشروبات السكرية والمعلبات، فكانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات، على الرغم من قيامهم بنشاطات بدنية.

وخلال هذه الفترة، أصيب نحو 4245 بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وربط الباحثون الأطعمة الدهنية والسكرية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة، ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين كانت وجباتهم الغذائية أكثر ارتباطا بأحد هذه الأطعمة، كانوا أكثر عرضة للخطر بنسبة تصل إلى 40%.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول كميات أقل من الشوكولا والحلويات والزبدة والمشروبات المحلاة بالسكر والمعلبات، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة خلال فترة منتصف العمر.

وتقول خبيرة التغذية: “يشير بحثنا إلى أن تناول كميات أقل من الشوكولا والحلويات والزبدة والخبز المنخفض الألياف والمشروبات المحلاة بالسكر وعصير الفاكهة وسكر المائدة والمعلبات يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة خلال منتصف العمر”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.