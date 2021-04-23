حيل سريعة تخلصك من الحموضة فى رمضان

بيروت - نادين محمد - الحموضة من الأعراض الشائعة للإفراط في تناول الطعام في شهر رمضان، إليك أعراض الإصابة بالحموضة وأسباب الإصابة وعلاجات طبيعية سريعة تخلصك من الحموضة.

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أعراض الحموضة هي:

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تعد أبرز أعراض الحموضة ومشاكل الهضم التي يجب الانتباه إليها هي كالتالي؛ لذا يجب الاهتمام إلى ما تتناولينه من طعام:



ألم وحرقان في الصدر أو المعدة أو الحلق.

انتفاخ البطن أو الغازات.

عسر الهضم.

رائحة الفم الكريهة.

إمساك.

الغثيان أو الشعور بالتقيؤ.

ثقل في المعدة بعد الأكل.

كثرة التجشؤ.

ارتجاع الطعام غير المهضوم الذي يعود إلى الفم.

الأسباب الشائعة للحموضة:



تعد أبرز أسباب الحموضة عادات الأكل غير الصحية مثل تناول الكثير من الشاي والقهوة والمشروبات الباردة والأطعمة الزيتية بين الإفطار والسحور.

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إليك علاجات منزلية سريعة للتخلص من الحموضة:

مسحوق الشمر

يساعد تناول ملعقة صغيرة من مسحوق الشمر مع كوب من الماء الدافئ في التخفيف من الحموضة وأعراضها مثل حرقة المعدة والانتفاخ.

بذور الكمون



امضغ بذور الكمون مباشرة أو اغلي ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء واشربها لتخفيف الحموضة.

بذور الكمون تقي الجهاز الهضمي. فهي فعالة في تقليل ومنع الحموضة وأعراضها مثل حرقة المعدة، والألم، والغثيان، والانتفاخ، والإمساك.

القرنفل

مص قطعة من القرنفل للتخلص من الحموضة وأعراضها مثل انتفاخ البطن وعسر الهضم والغثيان وتهيج المعدة وما إلى ذلك.

عصير البطيخ

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كوب من عصير البطيخ فعال في تخفيف الحموضة ومفيد للهضم أيضاً.

الحبهان



يساعد مضغ الحبهان على منع الحموضة وانتفاخ البطن ويحسن الهضم.