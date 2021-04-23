شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور محمود سيد: جراحات تجميل الأنف الآن تتجه للشكل الطبيعى دون المساس بالهيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجميل الشكل من الجسم إلى الوجه يعد من أبرز أحلام كل امرأة للحصول على قوام مثل المشاهير، ومن أبرز وأدق عمليات التجميل هو تجميل الأنف.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور محمود سيد استشارى جراحات التجميل، أنه قبل أن تقرر المرأة الخضوع لجراحة التجميل خاصة جراحة الأنف، أن تبحث أولا عن الطبيب الماهر المتخصص بجراحات التجميل والأهم أن تكون هناك تجارب من نساء أخريات تعرفهن خضعن لمثل هذا النوع من الجراحات على الحقيقة، بالإضافة إلى ضرورة رؤية صور قام الطبيب بإجراء جراحات أيضا لها.

وأضاف استشارى جراحات التجميل فى تصريح خاص لت"الخليج 365"، أن جراحات الأنف الآن اتخذت الكثير من التطور خاصة فى الاتجاه إلى الشكل الطبيعى، الذى أصبح يطلق عليه اسم جراحات "كونتور الأنف"، حيث لا يتم إجراء أى تغيرات فى هيكل الانف أو العظم.

وأشار الدكتور محمود سيد استشارى جراحات التجميل، أنه قبل الخضوع لجراحة الأنف يجب التأكد أولا أنه لا توجد مشاكل فى مجرى التنفس والكشف أولا لدى طبيب الأنف والاذن لضمان عدم وجود مشاكل فى مجرى الهواء، مع إجراء فحوصات الدم العادية.

وبعد الجراحة أوضح الدكتور محمود سيد، أنه يتم تركيب دعامة خارجية مثل المشبك على الأنف، ودعامة داخلية تمسك الحاجز الانفى مع وجود غرزتين لمدة 6 أيام مع عدم وضع الماء على الأنف، وبعد أسبوع يتم وضع لاصقات بعد إزالة الدعامات والغزر لأحكام الأنف، ومن الأسبوع الثالث يتم عمل مساج للأنف، وبفضل التكنولوجيا الحديثة يمكن الآن رؤية النتائج بعد شهر ونصف بعد أن كان يتم رؤية النتيجة بعد 6 أشهر .