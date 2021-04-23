سحور يمنع العطش والجوع في رمضان

بيروت - نادين محمد - يمكن تحمل الجوع والعطش إلى حد ما في شهر رمضان الفضيل، إلا أنك بحاجة إلى أن تكوني ذكية بشأن اختيارات السحور، فهناك العديد من الأطعمة التي ستستمر معك لبضع ساعات جيدة بعد الاستهلاك لأنَّ هضمها أبطأ بكثير من الشوكولاته أو البيتزا على سبيل المثال، وهناك أيضاً أطعمة ستجعلك تشعرين بالعطش في اليوم مع آلام الجوع، وفيما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، سحور يمنع العطش والجوع، في شهر رمضان المبارك.

​

البروتينات: تُعتبر البروتينات، وخاصة اللحوم الخالية من الدهون، رائعة للحفاظ على جوعك، ويُمكنك اختيار شطيرة من الديك الرومي مع الخبز البني لتحافظي على صيامك.

دقيق الشوفان: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف تجعلك تشعرين بالشبع لفترة من الوقت بعد تناولها لأنها تستغرق بعض الوقت ليتم هضمها، ويحتوي دقيق الشوفان أيضاً على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة، وهي نوع جيد من الكربوهيدرات.

الأفوكادو: تُعد الأفوكادو مليئة بالعناصر الغذائية ومحملة أيضاً بالدهون الصحية والفيتامينات التي تذوب في الدهون والتي تجعلك تشعرين بالشبع.

الموز: مليء بالبوتاسيوم ويساعد على تقليل العطش.

الفول: يحتوي الفول على نسبة منخفضة من GI ويتم هضمه ببطء، وهذا يعني أنه سيستمر في إطلاق الطاقة لفترة من الوقت بعد الاستهلاك.

الفواكه والخضروات: لا تحتوي فقط على نسبة عالية من الألياف، بل إنها أيضاً ما يحتاجه جسمك للإستمرار في العمل في اليوم التالي.

الأرز البني والمعكرونة: كلاهما مليء بالألياف وبالتالي يتم الاحتفاظ بمغذياتها.

العدس: يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتينات، تناولي كوباً من حساء العدس للسحور ولكن كوني حذرة لأنَّ البعض لا يستطيع هضم العدس جيداً.

​

الفاصوليا: الفاصوليا الحمراء، مليئة بالألياف والبروتينات، يُمكنك اختيار سلطة الفاصوليا متبوعة بمشروب شاي بالنعناع للمساعدة في تخفيف الغازات إذا كانت معدتك لا تستطيع تحمل الفاصوليا جيداً.

الحمص: يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف والبروتينات ويُقدَّم كسلطات وشطائر رائعة.

التمر والتين: يمنحان الجسم الطاقة التي يحتاجها دون أن تجعلك تشعرين بالامتلاء للتنفس أو النوم.

البيض: غني بالبروتين ومنخفض السعرات الحرارية.

المكسرات: المكسرات مثل اللوز والجوز هي مصادر رائعة للبروتين والمواد المغذية، لكنها أيضاً غنية بالسعرات الحرارية، لذلك حافظ على استهلاككِ حفنة كل يوم.

الزبادي: الزبادي رائع لإبعاد عطشك في صباح اليوم التالي، وأضيفي الفاكهة إلى الزبادي لأنها مليئة بالماء وتساعدك على الاحتفاظ بها خلال اليوم التالي.

الخيار: من المعروف أنَّه غني بالمياه تقريباً.

تجنب هذه الأطعمة التي ستجعلك تشعرين بالعطش والجوع

​

الأطعمة المحملة بالسكر: لا يقتصر الأمر على الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، بل يتم هضم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بسرعة وتزيد من مستويات السكر في الدم، مما يجعلك تشعرين بالجوع.

الكافيين: بالتأكيد أول ما تريدين الوصول إليه بعد الإفطار هو فنجان القهوة أو الشاي، لكن الكافيين مدر للبول مما يعني أنه يُحفز عملية إفراز الماء وبالتالي يجعلك تشعرين بالعطش.

المعجنات: الكرواسون للسحور لا يفي بالغرض لأنه يحتوي على حوالي صفر من الألياف ومن المُحتَّم أن يسبب زيادات مفاجئة في الأنسولين، مما يجعلك تشعرين بالجوع بعد الاستهلاك مباشرة.

الأطعمة المالحة: تجنبي أشياء مثل السردين أو إضافة كميات كبيرة من الملح إلى وجبات الإفطار أو السحور.

الأطعمة المقلية: تجنبي السمبوسك أو البطاطس المقلية للسحور لأنَّ القلي يجعلك تنتفخين وتشعرين بالثقل، ويُنصح بخبز البطاطس، إذا لزم الأمر، بدلاً من ذلك.

الأطعمة الحارة: سوف يجعلك الطعام الحار تشعرين بالعطش، لذلك لا تضيفي الفلفل الحار إلى وجبة السحور.

اقرئي أيضاً:

مشروبات لإنقاص الوزن في رمضان

سحور متوازن لمقاومة عطش الصيام

نصائح لرائحة فم طيّبة خلال ساعات الصيام!