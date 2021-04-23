 خسارة 4 كيلو في 10 ايام برجيم الدجاج والشوفان 

بيروت - نادين محمد - من الممكن تخسيس 4 كيلوغرامات في 10 ايام فقط باتباع برنامج رجيم الدجاج والشوفان سهل التطبيق. وهو يحتوي على العديد من المغذيات التي تساعد على الحفاظ على سلامة الوضع الصحي. كما انه يساهم في نسف الدهون وفي نحت الجسم واستعادة الرشاقة في مدة قصيرة. ولهذا من المهم التعرف على ابرز قواعد رجيم الدجاج والشوفان سهل التطبيق.



البرنامج

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من المهم التعرف على ابرز قواعد رجيم الدجاج والشوفان من اجل التمكن من خسارة 4 كيلوغرامات في 10 ايام. ومن الممكن في هذه الحالة اتباع هذا البرنامج اليومي من اجل الحصول على افضل نتيجة.



الفطور. 3 بيضات مسلوقة من دون ملح مع كوب من الشاي الاخضر من دون سكر وقطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز او اللوز الخالي من الملح ومن الزيوت، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

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الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار من دون ملح، حبة تفاح، كوب من الشاي الاخضر.

العشاء. كوب من بذور الشوفان مع القليل من اللبن والفواكه، المكسرات النيئة وحليب اللوز. ويمكن شرب كوب من الشاي الاخضر من دون سكر قبل ساعة واحدة من موعد النوم.

وفي حال الشعور بالجوع خلال الفترات الفاصلة بين الوجبات من الممكن تناول قبضة متن الجوز أو اللوز النيئ، القليل من الجزر أو الخيار أو حبة من التفاح.

من المهم الا تتجاوز مدة الرجيم الـ10 ايام والا يتم تطبيقه لأكثر من مرتين سنوياً منعاً لحدوث اي نقص في المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم من اجل اداء وظائفه الحيوية. ومن المهم استشارة الطبيب الاختصاصي قبل هذا. وبعد الانتهاء منه من المهم اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن وغني بالألياف والبروتينات. ومن الضروري ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

الفوائد

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من المهم تعلم طريقة تطبيق برنامج رجيم الدجاج والشوفان من اجل خسارة 4 كيلو في 10 ايام. وهو ينطوي ايضاً على العديد من الفوائد الصحية.

الشوفان

يحتوي على خصائص يمكن ان تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار وعلى منع المعاناة من مرض السكري. كما انه يعتبر فعالاً في ما يتعلق بخسارة الوزن. كذلك يعتبر الشوفان مصدراً مهماً للألياف التي تعمل على تسهيل عملية المرور المعوي وتؤمن الشعور بالشبع وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات. وهذا يعني انه يشكل عاملاً اساسياً من عوامل التخسيس.

الشاي الأخضر

يعتبر مثالياً لتخسيس الوزن ويساهم في تعزيز عملية إدرار البول وتحفيز ترطيب الجسم وحرق الدهون في الوقت نفسه. كما انه يحتوي على الكاتيشين الذي يعتبر ضرورياً لخسارة الوزن.

البيض

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يضاف دائماً إلى كل رجيم يهدف إلى انقاص الوزن وبناء الكتلة العضلية. وهو لا يحتوي على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية ومن المغذيات الاساسية. ولهذا ينصح بتناوله عادة مع الخضار. لكن الافضل فعل هذا باعتدال.

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التفاح



يحتوي التفاح على الكثير من الماء وعلى القليل من السعرات الحرارية. وهو غني بالالياف ولهذا من الممكن ان يساعد تناوله على الشعور بالشبع في مدة قياسية. وهذه الفوائد يمكن ان تشجع على تطبيق برنامج رجيم الدجاج والشوفان الذي يساهم في انقاص 4 كيلوغرامات في 10 ايام.



