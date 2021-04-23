إسرائيل تحتفي بـ"الإنجاز الهائل" لحملة التطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أنه بعد 4 أشهر من انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا، تلقى أكثر من 5 ملايين جرعتهم الثانية.

وبالتزامن مع نجاح الحملة، بدأت الحكومة تدريجيا تخفيف قيود فيروس كورونا، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا التطعيم وللأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

ومنذ الأحد الماضي لم يعد ارتداء كمامة ضروريا في الأماكن المفتوحة، وتراجع عدد المرضى الذين حالتهم خطيرة بشكل كبير وبلغ عددهم مؤخرا نحو 160 مقارنة بنهاية كانون ثان/يناير الماضي عندما كان عددهم نحو 1200.

وأطلقت إسرائيل التي يبلغ تعداد سكانها تسعة ملايين، حملتها للتطعيم في 19 كانون أول/ديسمبر الماضي.

واحتفى وزير الصحة يولي إدلشتاين بالخطوة التاريخية المتعلقة بالتطعيم، الجمعة، واصفا إياها بـ"الإنجاز الهائل لقطاع الصحة ومواطني إسرائيل".