التسمم الوشيقي عند الأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 10:34 صباحاً - التسمم الوشيقي هو مصطلح واسع يشمل 3 كيانات سريرية ناتجة عن توكسين البوتولينوم، يمكن أن يؤدي انتشار هذا السم في ظل ظروف مختلفة إلى التسمم الغذائي الذي ينقله الطعام أو الجرح أو التسمم الغذائي للرضع، أوضح الدكتور عمر عبد الحميد اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، أنواعاً للتسمم الغذائي والأسباب والتشخيص والعلاج.

أنواع التسمم الوشيقي

الستمم الوشيقي

التسمم الغذائي هو مرض يسبب ضعف العضلات. التسمم، السُجقِي للرضع هو نوع محدد يصيب الأطفال حتى سن نحو عام واحد فقط.

هناك عدة أنواع مختلفة من التسمم الغذائي، بما في ذلك:

التسمم الغذائي الذي ينتقل عن طريق الغذاء

استنشاق التسمم الغذائي

تسمم الجرح

التسمم الغذائي الرضع

يأتي كل شكل من سلالة من البكتيريا تسمى كلوستريديوم بوتولينوم. يعتبر التسمم الوشيقي حالة نادرة، لكنها قد تكون قاتلة وتحتاج إلى علاج سريع.

ما هو التسمم الوشيقي للرضع

يجب على أي شخص يشتبه في إصابة طفل رضيع بالتسمم الغذائي أن يتحدث إلى الطبيب.

التسمم السُجقي عند الرضع هو عدوى بكتيرية نادرة تحدث في الأمعاء الغليظة للأطفال.

يتطور عندما يبتلع الطفل أنواعاً من البكتريا.

يسبب التسمم الغذائي لدى الرضع ضعف العضلات، مما قد يؤدي إلى صعوبة في الأكل والتنفس.

إذا اكتشف الأطباء تسمم الرضع مبكراً، فيمكنهم معالجته بنجاح دون أي آثار ضارة طويلة المدى للطفل.

أسباب التسمم الوشيقي للرضع

أسباب التسمم الرضع

يحدث التسمم الغذائي عند الرضع عندما يبتلع الطفل جراثيم المطثية الوشيقية. رغم وجود هذه الجراثيم في التربة وأحياناً على المنتجات غير المغسولة، فإن الطريقة الأكثر شيوعاً التي يمكن تحديدها لتلامس الرضيع مع البكتيريا هي تناول العسل.

يتعرض الأطفال لخطر الإصابة بالتسمم السُجقِي للأطفال حتى بلوغهم عاماً واحداً تقريباً، قبل عيد ميلادهم الأول، لم يتطور جهازهم الهضمي بما يكفي للتعامل مع البكتيريا.

عند الأطفال الأكبر سناً والبالغين، يقوم الجهاز الهضمي عادة بإزالة البكتيريا قبل أن تتاح لها الفرصة لإفراز ما يكفي من السموم لإحداث المرض.

العلامات والأعراض التسمم الوشيقي للرضع

الإمساك هو أحد الأعراض الأولى للتسمم الغذائي، ومع ذلك، هذا ليس مؤشراً جيداً للتسمم الغذائي نظراً لأن العديد من العوامل يمكن أن تسبب الإمساك عند الأطفال، من غير المحتمل أن يحتاج الطفل المصاب بهذه الأعراض وحدها إلى علاج طارئ.

بهذه الأعراض وحدها إلى علاج طارئ. ومع ذلك، مع تطور التسمم الغذائي، قد يلاحظ الآباء ومقدمو الرعاية علامات إضافية تشمل:

مشكلة في الرضاعة

ضعف العضلات

صعوبة في التنفس

قلة تعابير الوجه

انخفاض في الحركة

مشكلة في البلع

سيلان اللعاب المفرط

ردود أفعال بطيئة أو معدومة

عيون غير مركزة

ضعف

إذا لاحظ أحد الوالدين أو مقدم الرعاية أياً من هذه العلامات والأعراض، فيجب عليهما مطالبة الطبيب أو طبيب الأطفال بفحص طفلهما في أقرب وقت ممكن أو اصطحابه إلى غرفة الطوارئ.

يمكن أن تستغرق الأعراض من بضعة أيام إلى شهر لتظهر، اعتماداً على مدى سرعة نمو البكتيريا وإفراز السموم في المعدة.

تشخيص التسمم الوشيقي للرضع

تشخيص التسمم

يمكن لفني المختبر اختبار عينات البراز أو الدم للمساعدة في تشخيص التسمم الغذائي.

لتشخيص تسمم الرضع، سيبدأ الطبيب بالتحدث إلى الوالد أو مقدم الرعاية حول علامات المرض التي لاحظوها.

التي لاحظوها. سيسأل الطبيب عن الإمساك وضعف العضلات وما إذا كان الطفل قد تناول العسل أم لا، سيقومون أيضاً بإجراء فحص جسدي.

إذا اشتبه الطبيب في الإصابة بالتسمم الغذائي، فقد يأخذ عينات من البراز أو القيء أو الدم التي يمكن لفنيي المختبرات فحصها بحثاً عن السم.

ومع ذلك، يمكن أن تستغرق هذه الاختبارات عدة أيام، وبالتالي فإن الفحص الأولي هو الوسيلة الأساسية للتشخيص، نظراً لأن العلاج الفوري ضروري، فقد يبدأ العلاج قبل ظهور نتائج الاختبارات.

علاج التسمم الوشيقي للرضع

يعالج الأطباء التسمم الغذائي في وحدة العناية المركزة بالمستشفى (ICU). إذا لزم الأمر، سوف يستخدمون جهاز التنفس الصناعي لمساعدة الطفل على التنفس، قد يقدمون أيضاً سوائل عن طريق الوريد (IV) إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في الرضاعة.

بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يعالج الطبيب الطفل المصاب بالجلوبيولين المناعي للتسمم الغذائي الوريدي (BIGIV). يمكن أن يساعد BIGIV الطفل على التعافي بشكل أسرع، مما يسمح له بقضاء وقت أقل في المستشفى.

مع العلاج المبكر، يمكن للطفل أن يتعافى تماماً من التسمم الغذائي عند الرضع.

الوقاية من التسمم الوشيقي