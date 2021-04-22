الإمارات تتخطى حاجز الـ10 ملايين جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن عدد جرعات لقاح كورونا التي تم تقديمها في الدولة تجاوز الـ10 ملايين جرعة.

وأكدت الوزارة تقديم 101,239 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الخميس 10,001,241 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 101.12 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي تحقيق هذا الإنجاز ليعكس نجاح الحملة الوطنية والوعي المجتمعي بأهمية أهدافها ودورها الرئيسي في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والتعافي من الجائحة.

كما يؤكد أيضا الثقة في سلامة وفاعلية اللقاحات التي سارعت الإمارات بتوفيرها بشكل مجاني لجميع أفراد المجتمع وسط إقبال كبير على تلقيها إيماناً بأهمية دعم جهود الدولة المبذولة من أجل التعافي من "كوفيد-19".

وقال عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات: "نجاحنا في الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح كوفيد-19 يعد ثمرة لرؤية وتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة وجهود القطاع الصحي البارزة وكافة العاملين ضمن خط دفاعنا الأول من أجل حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع".

وأضاف: "الحملة الوطنية للتطعيم ضد (كوفيد-19) تتواصل في مختلف مناطق الإمارات وسط ثقتنا بالوعي المجتمعي بأهمية الحصول على اللقاح الذي سيقودنا في نهاية المطاف إلى التعافي من آثار الجائحة"، ولفت إلى أن لقاحات "كوفيد-19" الأربعة متوافرة لجميع فئات المجتمع وفي مختلف مناطق الإمارات بشكل مجاني ونؤكد على سلامتها وفاعليتها الكبيرة.

وتابع: "نود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل أفراد المجتمع من الذين اختاروا أخذ التطعيم لحماية أنفسهم ومجتمعهم وهذا ما اعتدنا عليه من جميع مواطني ومقيمي الإمارات الذين لديهم إيمان راسخ بأن ما تسعى له الدولة هو توفير الحياة الصحية الآمنة كما أننا ندعو باقي أفراد المجتمع مِمن هم فوق الـ 16 عاما بضرورة المسارعة إلى أخذ اللقاح والمساهمة في حماية مجتمعنا".

من جانبه أشاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي، بهذا الإنجاز الكبير مع تجاوز 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد-19" مؤكدا أن دولة الإمارات ومن خلال رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة وتضافر جهود كافة مؤسساتها تمضي قدماً وبخطىً ثابتة نحو التعافي من الجائحة.

وأكد أن الإمارات حرصت على توفير اللقاح لجميع الفئات المؤهلة، مشيراً إلى أن تضافر الجهود المجتمعية مع الجهود المؤسسية أدى إلى دعم الحملة الوطنية للتطعيم وتحقيق تقدم نوعي في الأهداف المرجوة منها وصولاً إلى اكتساب المناعة المجتمعية التي تعد الوسيلة الأمثل لتجاوز هذه الجائحة.

وأشاد بالجهود الوطنية المميزة لجميع الجهات المعنية في التعامل مع الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

من جانبه أكد عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن تجاوز 10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 إنجاز كبير في مسيرة الحملة الوطنية للتطعيم التي تتواصل حتى تحقيق أهدافها كافة.

وقال: "ما حققته الحملة الوطنية من نجاحات وإنجازات يأتي في إطار الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي حرصت على تأمين وتوفير اللقاح إلى جميع فئات المجتمع خلال فترة قياسية ووفق إجراءات مبسطة وسهلة"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تبنت استراتيجية وطنية رائدة لإدارة أزمة جائحة كوفيد-19 ونجحت وفق هذه الاستراتيجية في أن تكون من أوائل دول العالم على صعيد توفير اللقاح للجميع.

وقال إن مجتمع الإمارات تكاتف مع مؤسساته منذ بداية الأزمة لدعم جميع الجهود الوطنية والعمل يدا بيد لتجاوز هذه الأزمة والمضي إلى مرحلة التعافي.

وكانت دولة الإمارات أعلنت إطلاق حملتها الوطني للقاح كوفيد 19 نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 كما قامت باعتماد 4 أنواع من اللقاحات بعد التأكد من سلامتها وكفاءتها.