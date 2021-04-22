شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تنتج «أكسجين نقي» من الغلاف الجوي لـ«المريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا»، تسجيل سابقة أخرى خارج كوكب الأرض، خلال أحدث مهماتها على «المريخ»، وهى تحويل ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى للكوكب الأحمر إلى أكسجين نقى يمكن تنفسه.

وقالت «ناسا» إن الاستخراج غير المسبوق للأكسجين من الهواء الرقيق للمريخ، تحقق بواسطة جهاز تجريبى على متن المركبة الجوالة «بيرسيفيرانس» ذات العجلات الـ6 التي هبطت على سطح المريخ في 18 فبراير الماضى، بعد رحلة استغرقت 7 أشهر.

وأضافت أن الجهاز وهو في حجم «محمصة الخبز» ويُعرف اختصارا باسم «موكسى» أنتج نحو 5 جرامات من الأكسجين أي ما يكفى لتنفس رائد فضاء لمدة 10 دقائق تقريبًا، وعلى الرغم من تواضع المنتج الأولى وكميته، فإن الإنجاز يمثل أول استخراج تجريبى لموارد طبيعية من بيئة كوكب آخر حتى يستخدمها البشر بشكل مباشر.

وأوضحت المسؤولة في إدارة تكنولوجيا مهمات الفضاء في الوكالة، ترودى كورتيس، أن «موكسى» ليس مجرد أول أداة لإنتاج الأكسجين في عالم آخر وحسب، بل أول تكنولوجيا من نوعها لمساعدة المهمات في المستقبل للعيش على ما تملكه أراضى كوكب آخر.