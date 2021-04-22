شكرا لقرائتكم خبر عن الـ«NFTs» .. تريند الأثرياء وهواة التفرد في العالم الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدو أن العالم الذى كنا نعتبره افتراضيًا، بات الواقع الجديد، فهذا الفضاء الشاسع تحول إلى سوق الترف الواعدة تقدم سلعًا قيّمة تباع بملايين الدولارات.

قبل شهر تقريبا، بيعت أول تغريدة على الإطلاق لمؤسس تويتر بمبلغ 2.9 مليون دولار، ثم تصدر الحديث عن الـ NFTs، بل تحول إلى أحدث ترندات الأثرياء الذى أصبح العالم الافتراضى مبتغاهم.

باختصار، الـ NFTs تعنى بالترجمة الحرفية (الرموز غير القابلة للاستبدال) وهى عبارة عن نسخة مشفرة لمقتنيات فنية حصرية، لا يمكن أن تتوفر فى أكثر من نسخة، يمكن أن يكون هذا العمل الفنى لوحة من الطبيعة أو مقطع موسيقى، أو أى عنصر ثقافى لا يمكن نسخه أو تكراره.

أعمال الـ NFTs تقوم على ما يُعرف بالـ «بلوك تشين»، تقنية قريبة من العملات الرقمية البيتكوين، لكن ما يميزها أنها مزودة بنظام تشفير فريد يحميها من التداول أو التقسيم، ومِن ثَم مَن يملك هذا العمل الفنى فهو يقتنى قطعة متوفرة بنسخة واحدة.

الـ NFTs هى التطور العصرى للوحات والقطع الفريدة الموجودة فى متاحف العالم، لذا ليس غريبًا أن يتم بيعها بملايين الدولارات، وبالطبع جمهورها لا يخرج عن الأثرياء وهواة الاقتناء.

خلال العام الماضى، وبالتزامن مع جائحة كورونا التى عجّلت بمزيد من الاهتمام بالعالم الافتراضى، ذاع صيت أعمال الـ NFTs، ما فرض إمكانية خلق ندرة فى العالم الحقيقى للأشياء الرقمية، وقد اغتنم الفنانون الفرصة التى توفرها التكنولوجيا لتحقيق أرباح خيالية.

شهد عام 2021 ارتفاعًا كبيرًا فى الاهتمام حول NFTs، وأصبحت الأسواق الخاصة بهذه الأعمال الفنية تسجل أحجام تداول قياسية، حيث يتطلع الجميع إلى التعامل مع فئة الأصول الفريدة. فى الأشهر الستة الماضية، تم بيع تسعة من أصل عشرة أغلى NFTs على الإطلاق، مما يدل على شهية المستثمرين الجادة.بيع أغلى عمل NFTs بسعر 69.3 مليون دولار، وهو عبارة عن عمل باسم «كل يوم» صممه الفنان الرقمى الشهير مايك وينكلمان، وهى المرة الأولى التى تبيع فيها دار المزادات الراقية كريستيز عملًا فنيًا رقميًا بحتًا.. المثير للدهشة أن ثلثى المهتمين بالمزاد كانوا من جيل الألفية، حسب الدار، ما يشير إلى أننا أمام جيل ربما يغير المفاهيم الأصيلة للفنون لتمتزج- لا محالة- بالتطور التكنولوجى المتسارع.

صحيح أن الرقم المذكور أعلاه يثير الدهشة، إلا أن هناك أعمالًا أخرى من الـ NFTs بيعت بمبالغ باهظة أيضًا، فجاء فى المرتبة الثانية العمل الفنى CryptoPunks ووصل سعرها إلى 7.5 مليون دولار، وهى عبارة عن مجموعة تم إنشاؤها عشوائيًا من 10000 حرف رقمى فريد. ثم يأتى عمل «كروس رود» الذى بيع بـ 6.66 مليون دولار، واحتلت أول تغريدة لمؤسس تويتر، جاك دورسى، المرتبة الرابعة بعد أن بيعت بسعر 2.9 مليون دولار