شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لعلاج أعراض فيروس كورونا الخفيفة داخل منزلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معظم حالات فيروس كورونا هي من الأعراض الخفيفة التي يمكن علاجها في المنزل، حيث يمكن علاج أعراض كورونا الخفيفة في المنزل تمامًا مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد الشائعة، كل ما عليك فعله هو مراقبة الأعراض وإدارتها بمساعدة الأدوية والعلاجات المنزلية، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لعلاج أعراض فيروس كورونا في المنزل، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

أكثر الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا

من المهم تحديد أعراض فيروس كورونا ثم إجراء اختبار الفيروس، فيما يلي بعض أعراض كورونا الأكثر شيوعًا التي يجب أن تنتبه لها.

- الحمى

- السعال الجاف

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

- إعياء وتعب

- عدوى الجهاز الهضمي

- فقدان حاسة الشم والتذوق

ماذا تفعل إذا كنت بدون أعراض؟

إذا كنت على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا، ولكن ليس لديك أعراض مرتبطة بالمرض، فمن الأفضل أن تخضع للاختبار بنفسك.

في حين أنه قد لا يكون لديك أي أعراض ملحوظة ، إلا أنك لا تزال حاملًا للعدوى وقد تعرض حياة الآخرين للخطر إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، اعزل نفسك عن الآخرين ولا تتواصل مع أي شخص حتى يصبح تقريرك سلبيًا.

بمجرد أن تلاحظ علامات الإصابة بفيروس كورونا، يجب أن تعزل نفسك لمدة أسبوع على الأقل حتى تتعافى وتواصل مراقبة الأعراض.

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالعدوى الشديدة أو الحرجة هم كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

العلاجات المنزلية لأعراض فيروس كورونا

يعاني معظم الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إما من أعراض خفيفة أو بدون أعراض، والتي يمكن علاجها في المنزل.

تهدف العلاجات إلى تخفيف الألم الناتج عن العدوى من المهم للغاية الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء فترة الإصابة، بصرف النظر عن ذلك، يجب أن تأخذ راحة جيدة في مثل هذه الأوقات، حيث يمكن أن تخفف مسكنات الألم الموصوفة أعراضك، ومع ذلك ، لا تتناول أي أدوية دون موافقة أطبائك اطلب المشورة الطبية.

على الرغم من عدم وجود أدلة علمية على ما إذا كانت العلاجات العشبية أو الطبيعية المعززة للمناعة يمكن أن تعالج كورونا، فمن المهم تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات وشرب السوائل الغنية بمضادات الأكسدة.

متى تطلب العناية الطبية؟

في حالة استمرار تفاقم الأعراض، يجب أن تنتبه لهذه الأعراض الطارئة.

- صعوبة في التنفس

- آلام الصدر المزمنة

- تشوش ذهني

- شفاه زرقاء

- عدم القدرة على البقاء مستيقظا

اطلب العناية الطبية عندما تلاحظ هذه الأعراض.

كيف تحمي الآخرين إذا كنت مريضاً؟

بالنظر إلى أن نتيجة الاختبار إيجابية للفيروس، اعزل نفسك فورًا في غرفة جيدة التهوية وعقم الغرفة.

تجنب الاتصال بالآخرين ولا تشارك أي مساحة مشتركة أو أدوات منزلية.

ارتدِ قناعًا في جميع الأوقات واغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.