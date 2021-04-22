شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقيس النبض ومعدل ضربات القلب للاطمئنان على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النبض هو معدل دقات قلبك أوعدد مرات ضربات القلب في كل دقيقة، ومن خلال قياس النبض يمكن أيضًا ملاحظة إيقاع وقوة ضربات القلب، وما إذا كان الوعاء الدموي صلبًا أم لينًا، وقد تكون التغييرات في معدل ضربات القلب أو الإيقاع، أو ضعف النبض، أو الأوعية الدموية الصلبة ناجمة عن أمراض القلب أو مشكلة أخرى، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على طريقة قياس النبض أو معدل ضربات القلب، وفقاً لموقع " healthlinkbc".

عندما يضخ قلبك الدم عبر جسمك، يمكنك أن تشعر بنبض في بعض الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد، مثل معصمك أو رقبتك أو أعلى ذراعك، ويعد حساب معدل النبض طريقة بسيطة لمعرفة مدى سرعة ضربات قلبك.

عادةً ما يفحص طبيبك نبضك أثناء الفحص البدني أو في حالة الطوارئ، ولكن يمكنك بسهولة معرفة فحص نبضك يمكنك فحص نبضك في أول شيء في الصباح ، بعد الاستيقاظ مباشرة وقبل النهوض من السرير وهذا ما يسمى نبض الراحة ويحب بعض الناس فحص نبضهم قبل التمرين وبعده.

تتحقق من معدل النبض عن طريق حساب النبضات في فترة زمنية محددة (15 إلى 20 ثانية على الأقل) وضرب هذا الرقم للحصول على عدد النبضات في الدقيقة.

يتغير نبضك من دقيقة إلى دقيقة سيكون أسرع عندما تمارس الرياضة أو تعاني من الحمى أو تحت الضغط سيكون أبطأ عندما تكون مستريحًا.

لماذ يتم قياس النبض أو عدد ضربات القلب؟

يتم فحص نبضك من أجل:

- فحص كيف يعمل القلب بشكل جيد في حالة الطوارئ ، يمكن أن يساعد معدل النبض في معرفة ما إذا كان القلب يضخ كمية كافية من الدم.

-يساعد في العثور على سبب الأعراض، مثل عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها (خفقان القلب) أو الدوخة أو الإغماء أو ألم الصدر أو ضيق التنفس.

-التحقق من تدفق الدم بعد الإصابة أو عندما يكون هناك انسداد في وعاء دموي.

-التحقق من الأدوية أو الأمراض التي تسبب بطء معدل ضربات القلب قد يطلب منك طبيبك فحص نبضك كل يوم إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو إذا كنت تتناول أدوية معينة يمكن أن تبطئ معدل ضربات القلب.

-التحقق من صحتك العامة ومستوى لياقتك يمكن أن يمنحك فحص معدل ضربات القلب أثناء الراحة أو أثناء التمرين أو بعد التمرين القوي مباشرة معلومات مهمة حول مستوى لياقتك العامة.

كيف يتم قياس النبض؟

يمكنك قياس معدل النبض في أي مكان يقترب فيه الشريان من الجلد، مثل معصمك أو رقبتك أو منطقة الصدغ أو الفخذ أو خلف الركبة أو أعلى قدمك.

يمكنك بسهولة فحص نبضك من داخل معصمك ، أسفل إبهامك.

ضع إصبعين من يدك الأخرى برفق على هذا الشريان.

لا تستخدم إبهامك لأن له نبضه الخاص الذي قد تشعر به.

عد النبضات لمدة 30 ثانية؛ ثم ضاعف النتيجة للحصول على عدد النبضات في الدقيقة.

يمكنك أيضًا فحص نبضك في الشريان السباتي. يقع هذا في عنقك ، على جانبي القصبة الهوائية. كن حذرًا عند فحص نبضك في هذا المكان، خاصة إذا كان عمرك أكبر من 65 عامًا إذا ضغطت بشدة ، فقد تصاب بالدوخة.