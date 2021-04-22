الطريقة الصحيحة لحساب أيام التبويض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 05:22 مساءً - أيام التبويض هي الأيام التي يكون فيها جسم المرأة مهيئاً للحمل، ولذلك فيجب أن تحسب المرأة التي تترقب حدوث الحمل بطريقة صحيحة أيام التبويض لديها، وشروط الحصول على حسابات قريبة من الدقة، ولذلك تساعدك الدكتورة سميحة خليل "اختصاصية النساء والولادة" على ذلك من خلال الآتي.

كيف يحدث التبويض؟

يحدث التبويض بخروج بويضة من المبيض مرة كل شهر على التوالي، فمرة تخرج بويضة من المبيض الأيمن، ومرة من المبيض الأيسر، وليس بالضرورة أن تخرج البويضات بهذه الوتيرة، ويمكن أن يحدث الحمل لدى المرأة التي تمتلك مبيضاً واحداً، والتبويض يحدث بطرح البويضة في الرحم، عبر القناة المبيضية التي تعرف بقناة فالوب، وتتم هذه العملية نتيجة للتحكم في عملية التبويض من خلال منطقة ما تحت المهاد في الدماغ، ومن خلال إفراز هرمونات تفرز في الفص الأمامي للغدة النخامية.

أعراض التبويض

20% من النساء يشعربن بآلام التبويض

يمكن الشعور بعلامات التبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة، ويحدث بعض الألم عند حوالي 20% من النساء فقط.

تشعر المرأة بحدوث ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

كما تشعر ببعض الألم والتقلصات في منطقة الحوض.

ويكون لديها إفرازات شفافة غالباً.

كيف يمكن حساب أيام التبويض؟

يرتبط التبويض بحدوث الحمل

في حال كانت الدورة تأتي كل 28 يوماً للمرأة فيوم التبويض عندها يبدأ في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية.

في حال المرأة التي تكون دورتها كل 30 يوماً مثلاً، ففي هذه الحالة فيتم الحساب العكسي، فقومي بطرح 14 يوماً قبل موعد الدورة الشهرية المقبلة فتكون هي بداية أيام التبويض عندك.

في حال كانت الدورة غير منتظمة فلا يمكن حساب يوم التبويض، ولكن يمكن متابعة درجة حرارة جسمك قبل النهوض من الفراش، ففي حال ارتفاع الحرارة قليلاً فتكون تلك أيام التبويض لديك.

أسباب اضطراب التبويض

متلازمة تكيس المبايض

إصابة المرأة بمتلازمة تكيس المبايض.

تعاطي الكافيين بنسبة كبيرة والتدخين.

السمنة عند النساء.

زيادة برولاكتين الدم.

إصابة المرأة بمرض السكري.

الخلل الهرموني بسبب وجود مشاكل في الغدة النخامية في المخ.

الإصابة بحالة من فشل المبيض المبكر، وتحدث عادة للنساء في سن الثلاثين والأربعين، حيث يحدث لدى المرأة هبوط حاد في مستوى هرمون الأستروجين.

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