أفضل ألعاب الأطفال التعليمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 05:22 مساءً - عندما تقرر الأم أن يتعلم طفلها عن طريق اللعب فهي تكون على الطريق الصحيح، وهي بذلك تحقق عدة أهداف، لأن اللعبة التعليمية تساعد على تطوير جوانب من النمو ليست النمو العقلي فقد، ولذلك يساعدك معلم التربية الدنيا وسيم حموده لكي تتعرفي على أهم وافضل الألعاب التعليمية للأطفال كالآتي.

فوائد الألعاب التعليمية للطفل

تعلم وتربي وتهذب

تعتبر الألعاب التعليمية طريقة مناسبة للأطفال الذين لا يتعلمون بسهولة، أو لا يحبون الثقافة البحتة كما يطلق عليها.

وسيلة لتعليم الطفل بعيداً عن التلقين المباشر.

تنمية مهارات الطفل في سن ما قبل المدرسة، حيث يكون الأطفال في هذه السن غير قادرين على مسك القلم لضعف عضلات الأيدي لديهم.

نماذج لألعاب تعليمية

المكعبات الخشبية

تعد المكعبات الخشبية مناسبة لسن 3_ 6 سنوات للطفل.

تساعد على النمو العقلي عند الطفل.

تنمي الروح الابتكارية عند الطفل لأنه يلعبها بطرق مختلفة.

تعمل على تنمية التواصل الصحيح والسليم ما بين اليد والعين.

تساعد الطفل على التحكم بعضلاته.

تنمي المهارات اللغوية لدى الطفل وتتطورها.

تنمي علاقات الطفل بالآخرين مثل الأصدقاء والأشقاء.

اللعب الدرامي

اللعب الدرامي عند الطفل

ويقصد به اللعب التمثيلي ويميل له الأطفال بعد سن الثالثة.

ويستمر اللعب الدرامي لسن متقدمة لأنه يربطهم بالحكايات الشعبية غالباً.

يمكن أن يستخدم الطفل الملابس المختلفة وملابس الشخصيات والأقنعة والقبعات.

كما يمكن أن يستخدم الطفل كل ماله صلة بألعاب التمثيل والخيال مثل البيوت والعصي والأثاث الغير مستعمل في البيت.

يساعد الأطفال على فهم مشاعرهم والتعامل معها.

ألعاب البازل

تنمي التفكير والقدرة على التخيل البصري

تكون لعبة البازل على شكل أوراق مبعثرة وصغيرة من الورق المقوى أو الفلين.

يتم تجميعها لتكوين أشكال معينة مرسومة بشكل جذاب.

وتزداد درجة صعوبة هذه اللعبة بتقدم سن الطفل.

وتعد لعبة جذابة لأنها تستغرق وقتاً من الطفل.

، وتحتاج إلى وقت للتركيب والتفكير أيضاً، وتنمي لديه الخيال ويستطيع أن يسترجع من ذاكرته صور الأشياء وأشكالها.

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