كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 05:22 مساءً - بغض النظر عن كيفية الولادة، تعتبر الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة فترة "تعافي" حتى عند مرورك بأسهل فترة حمل وأسهل ولادة، فقد يعاني جسمك من بعض الآلام بعد الولادة وتحتاجين لبعض الوقت للتعافي بعد الولادة،قالت الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والولادة: على جميع النساء الذين خضعن للولادة أن يضعن في الاعتبار أن كل أم جديدة تختلف عن الأخرى، لذا ستتعافى كل امرأة بمعدل مختلف مع أعراض مختلفة بعد الولادة، غالبية هذه الأعراض تخف في غضون أسبوع، في حين أن البعض الآخر يعاني من (التهاب الحلمات وآلام الظهر ومنطقة الولادة) قد يستمر لأسابيع، والبعض الآخر (مثل الثدي المتسرب أو آلام الظهر) قد يستمر حتى يكبر طفلك قليلاً.

نصائح للتعافي بعد الولادة الطبيعية

الولادة الطبيعية

تساعدك النصائح التالية في تسريع عملية التعافي بعد الولادة، حتى تشفي وتشعري بالتحسن:

ساعدي منطقة الولادة على الشفاء. ضعي ثلجاً على منطقة الولادة كل ساعتين خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد الولادة.

رشي الماء الدافئ على المنطقة قبل وبعد التبول لمنع البول من تهيج الجلد الممزق.

جربي حمامات المقعدة الدافئة لمدة 20 دقيقة عدة مرات في اليوم لتخفيف الألم، تجنبي الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة والنوم على جانبك.

تجنبي الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة والنوم على جانبك. تجنبي حمل معظم الأشياء (إلى جانب طفلك)، وتوقفي عن ممارسة التمارين الرياضية القاسية حتى تحصلي على موافقة طبيبك.

تخفيف الآلام والأوجاع. إذا كنتِ تشعرين بالألم من الدفع، فتناولي عقار أسيتامينوفين. خففي الآلام بشكل عام باستخدام الدش الساخن أو وسادة التدفئة، أو حتى دللي نفسك بالتدليك.

ابقي منتظمة، لديك حركة الأمعاء الأولى بعد الولادة يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً، تناولي الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف (الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات)، واذهبي في نزهة على الأقدام، واستخدمي ملينات البراز للحصول على انتظام تجنبي الإجهاد.

يمكن وضع كريم مرطب على الثدي، بالنسبة للثدي المؤلم، حاولي استخدام كمادات دافئة أو كمادات ثلجية وتدليك لطيف. تأكدي أيضاً من ارتداء حمالة صدر مريحة للرضاعة. إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، اتركي ثدييك يتنفسان بعد كل جلسة وضعي كريم اللانولين لمنع أو علاج تشقق الحلمات.

حافظي على مواعيد طبيبك

نصائح بعد الولادة

يعد الرجوع إلى طبيبك أمراً ضرورياً، لأنه يساعد في ضمان شفاء كل شيء كما هو متوقع.

تناولي طعاماً جيداً لتخفيف التعب ومحاربة الإمساك. تماماً كما فعلتِ أثناء الحمل، اهدفي إلى تناول خمس وجبات أصغر على مدار اليوم بدلاً من ثلاث وجبات أكبر. تناولي مزيجاً من الكربوهيدرات المعقدة والبروتين للحصول على الطاقة، بالإضافة إلى الكثير من الألياف (الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة) للمساعدة في منع البواسير: فكري في خبز القمح الكامل مع زبدة الفول السوداني أو الخضار مع الحمص أو الزبادي مع حفنة من التوت . اشربي ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء كل يوم، حاولي تقليل الكافيين، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على مزاجك ويجعل النوم أكثر صعوبة مما هو عليه بالفعل مع المولود الجديد في المنزل.

استمري في التحرك

الرضاعة الطبيعية

ابدئي بالمشي، تجولي في أرجاء منزلك، يساعد المشي على التخلص من الغازات والإمساك ويسرع من التعافي من خلال تعزيز الدورة الدموية وتوتر العضلات. بالإضافة إلى أنه يعزز مزاجك، وقد ثبت أنه يساعد في تخفيف الأعراض الشبيهة بالاكتئاب.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.