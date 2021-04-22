كيف يفهم الأطفال دعاء "اللهم الجنة"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 05:22 مساءً - حتى يصل الأطفال إلى مرحلة الدعاء "اللهم الجنة" برغبة واقتناع كبيرين منهم، لا بد من تعليمهم معنى الجنة، ليصلوا إلى مرحلة إدراكها والسعي لوصولها، ويكون ذلك بالآتي، كما تورده وداد بوشنين، اختصاصية اجتماعية، ومدربة معتمدة، ومؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مكتبة "اقرأ واستمتع"، من الإمارات.

وداد بوشنين



1- ذكر بعض أوصاف الجنة لهم والتكلم عن تفاصيلها الهانئة في العيش، حيث يبتعد فيها البشر عن أي ضغائن فيما بينهم.

2- تنشئته على الأعمال الصالحة التي عليه القيام بها لبلوغ الجنة، وذلك من خلال طاعة الله فيما أمر.

اللهم الجنة



3 – تدريبه على طاعة رسول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلم، وأن يتخذه قدوةً وأسوة حسنة في أقواله وأفعاله وعليه أن يعي، أن ثواب الاقتداء بسنة رسول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلم هو الدخول إلى الجنة،

4- أن يتبارى مع رِفاقه في ذكر أوصاف الجنة، على أن يكتسب مهارة تصحيح الخطأ وتركه

5 - إن كان بالإمكان أخذ الأطفال في رحلة إلى مكان جميل يشعرون فيه بعظمة الخالق، أو تصوير هذا المشهد من خلال فيلم فيديو على اليوتيوب.

المناظر الخلاّبة



6 – دعوه يفهم المغزى بعد عرض فيلم الفيديو ومشاهدة المناظر الخلابة.

7 – اتركوا للطفل فرصة ليناقش، فقد يسأل: "هل يمكننا أن نعيش حياتنا كلها في هذا المكان فقط؟ نلعب ونقطف الثمار ونستلقي على العشب الأخضر؟". وهل سنتمكن من اللعب بالحاسوب، أو الاتصال بأهلنا أو الذهاب لزيارتهم وزيارة أصدقائنا".

أعمال البر

ناقشوه بكل أسئلته ليصل في النهاية إلى أنه لا راحة لمؤمن إلا في الجنة، وأن الأعمال الصالحة باب للدخول إلى الجنة، وأننا يجب أن نواظب على أعمال البر ونحافظ عليها، ونقوم بطاعة الله تعالى وعبادته حتى نفوز بالجنة.

8 – ليعدد الطفل بعض الآداب التي تعلمها مثل "آداب الشراب، آداب الطعام، آداب الكلام"؛ ليشعر بأهمية طاعة الله تعالى من خلال العمل بهذه الآداب للدخول إلى الجنة. ويرفع يديه دائماً ويقول: اللهمّ الجنة

أعمال على الطفل القيام بها كي يفوز بالجنة

اللهم الجنة

1 - أُطيعُ اللهَ تَعالى ورَسولَهُ في كُل الأُمورِ؛ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنةَ.

2 - أسْمَعُ كَلامَ والِدَيَّ وأُساعِدُهمُا، فَيَرْضَى اللهُ تَعالَى عني ويُدْخِلُني الْجَنةَ.

3 - أَدْعو اللهَ تَعالى دَوْمًا قائِلًا: اللهُم إِني أَسْأَلُكَ رِضاكَ والْجَنةَ.

4 - أَفْعَلُ الْخَيْرَ دائِمًا لكي يُحِبنِي اللهُ تَعالَى ويُدخِلُني الْجَنةَ.

5 - أُحِب اللهَ تَعالى وأُحِب سَيدَنا مُحَمدًا صَلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلمَ.