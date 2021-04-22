شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يعتزم إطلاق عملته الرقمية العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرادت شركة «فيس بوك» إحداث ثورة في قطاع التمويل من خلال طرح عملة رقمية، ولكنها اصطدمت بالمعارضين، ثم عادت تراودها الفكرة من جديد فقررت تقديم نموذج عملة رقمية «أكثر استقرارا» من المفترض أن يتم إطلاقها خلال العام الجاري وستركز على المعاملات بين المستهلكين والأفراد.

وحسبما أوضحت شبكة «سي بي إس نيوز»إ فإن الاقتراح سبق وأن طرحته «فيس بوك» في يونيو 2019 واختارت لعملتها اسم «ليبرا» (Libra)، وكان الهدف منها في البداية هو أن تكون عملة عالمية مرتبطة بسلة من العملات السيادية مثل الدولار الأمريكي واليورو.

ولكن بعد أن واجهت الشركة معارضة قوية على المستوى العالمي، فقدت المنظمة التي تشرف على المشروع الداعمين الرئيسين بما في ذلك شركتي (Visa) و(Mastercard)، وفي النهاية قررت «فيس بوك» أن تتخلى عن خططها .

غير أن الفكرة عادت تراود «فيس بوك» من جديد بعملة جديدة ذات مزايا جديدة، واختارت هذه المرة لعملتها الرقمية اسم (diem). وأوضحت شبكة «سي بي إس نيوز» أنه من المتوقع إطلاقها من جانب فيس بوك في وقت لاحق من العام الجاري ولكن بشكل أكثر محدودية،

وقالت الشبكة إنه على الرغم من مساعي فيس بوك الطموحة فإن عملة (diem) لن تأت بالضجة نفسها والجدل الذي أحاط بالفكرة الأصلية للشركة عن العملة الرقمية التي تصورها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي منذ ما يقرب من عامين.

تهدف جمعية «ديم» (Diem)، وهي منظمة غير ربحية مقرها سويسرا وتشرف على تطوير العملة الرقمية الجديدة (diem)، إلى إطلاق النموذج التجريبي بعملة واحدة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي في عام 2021، وفقًا لأحد المطلعين على الأمر، فضل عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل لم يتم الإعلان عنها بعد، ولكنه أوضح أن هذا النموذج التجريبي سيكون صغير الحجم، ويركز إلى حد كبير على المعاملات بين المستهلكين الأفراد. وأضاف أنه قد يكون هناك أيضًا خيار للمستخدمين لشراء البضائع والمشتريات.