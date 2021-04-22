المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية تعقد ورشة اعتماد السجلات الببليوجرافية على نظام EULC (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، بقاعة الندوات بإدارة شؤون المكتبات، الخميس، الورشة التدريبية الأولى من جدارة «أخصائي المكتبات الرقمية» بعنوان «مراجعة واعتماد التسجيلات الببليوجرافية على نظام EULC» وذلك في إطار خطة تدريبية مكثفة لتحسين نظام EULC في جامعة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة آلاء جعفر الصادق، مدير وحدة المكتبة الرقمية، إنه حاضر فى الورشة إيمان رجب صديق وبمساعدة كلاً من حسام الدين محمد ودينا ابراهيم من فريق عمل المكتبة الرقمية بالجامعة، حيث تناولت الورشة التدريبية، مراجعة التسجيلات الببليوجرافية واعتمادها كيفية إعداد التقارير ومتابعتها، بالإضافة إلى مناقشة طرق تنشيط المستودع الرقمي (رسائل – خطط بحثية – تكشيف دوريات).

وحضر لفيف من مدراء مكتبات الكليات ومسؤولي المراجعة والاعتماد بالمكتبات الرقمية بكل كليات ومعاهد الجامعة ما عدا كليات طب الأسنان والتربية وزراعة سابا باشا وتربية رياضية بنين ومعهد البحوث الطبية.

وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الاسكندرية تعقد الورشة الأولى لمراجعة واعتماد السجلات الببليوجرافية على نظام EULC (صور)

وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الاسكندرية تعقد الورشة الأولى لمراجعة واعتماد السجلات الببليوجرافية على نظام EULC (صور)

وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الاسكندرية تعقد الورشة الأولى لمراجعة واعتماد السجلات الببليوجرافية على نظام EULC (صور)

وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الاسكندرية تعقد الورشة الأولى لمراجعة واعتماد السجلات الببليوجرافية على نظام EULC (صور)

وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الاسكندرية تعقد الورشة الأولى لمراجعة واعتماد السجلات الببليوجرافية على نظام EULC (صور)