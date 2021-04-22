شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد من أجل المتوسط: درجات الحرارة بدول البحر الأبيض أكثر 20% من المعدلات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منظمة الاتحاد من أجل المتوسط إن منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​تعد أحد أكثر مناطق الأرض تأثراً بتغير المناخ ، حيث ترتفع درجة حرارته بنسبة 20٪ أسرع من المتوسط ​​العالمي وفقًا لأول تقرير علمي على الإطلاق عن تأثير تغير المناخ في البحر الأبيض المتوسط ​​، تم إعداده بواسطة شبكة من أكثر من 80 عالمًا من جميع أنحاء المنطقة (MedECC) بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد، غرامينوس ماستروجيني: "إن يوم الأرض هو فرصة مناسبة للتفكير في الحاجة الملحة للتغيير التحولي في مواجهة الأزمة البيئية التي تهدد كوكبنا". وأضاف أنه لسوء الحظ فإن المناطق الأكثر تلوثًا والتي تعاني من آثار سلبية مثل الجفاف وندرة المياه بشدة ، هي موطن للمجتمعات الأقل ثراءً والأقل تجهيزًا للاستجابة بقوة، مما يزيد من احتمالية الدخول في حلقة مفرغة من الأضرار المناخية و زيادة الفقر.

وتابع: "يعتقد الاتحاد من أجل المتوسط ​​أن اتخاذ إجراءات لحماية البيئة واستعادتها يمكن أن يحفز التنمية البشرية أيضًا ، وأنه يمكننا تحويل هذه الحلقة المفرغة إلى أخرى حميدة ، حيث يمكن للمجتمعات البشرية والكوكب حماية بعضهما البعض والازدهار".