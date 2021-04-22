شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تبدأ التجارب السريرية للقاحها ضد كورونا على الأطفال من سن 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فايزر تجربة لقاح كورونا للأطفال على مستوى الولايات المتحدة من خلال دراسة تستمر على 3 مراحل، وستعمل هذه الدراسة على تقييم سلامة لقاح فايزر وتحمله ومناعته لدى الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عامًا، وذلك وفقا لتقرير موقع newsbreak.



الأطفال وبدء تجارب شركة فايزر

وقالت الدكتورة باربرا باهود مديرة الأبحاث التى تقود التجربة فى مركز Mercy للأطفال: "هذه دراسة تشتد الحاجة إليها وستساعدنا على مواصلة جمع الأدلة حول فاعلية اللقاح المطور بالفعل على السكان الأصغر سنًا، بما فى ذلك الأطفال والرضع".

وأضافت: "بينما أثر الفيروس على المزيد من البالغين، مات الأطفال أيضًا وتم نقلهم إلى المستشفى، وهدفنا أن يصبح فيروس كورونا مرضًا آخر يمكن الوقاية منه باللقاحات".

وتهدف (المرحلة الأولى) من الدراسة إلى إيجاد الجرعة الصحيحة من اللقاح، وبعد العثور على الجرعة الصحيحة، وسيتم اختيار المشاركين فى المرحلتين الثانية والثالثة عشوائيًا بنسبة 2: 1 لتلقى اللقاح النشط أو الدواء الوهمى.

وسيحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات إلى إذن خاص للمشاركة في الدراسة.

وقالت مديرة الأبحاث "تعد التجارب والبحوث السريرية خطوة مهمة في اكتشاف علاجات جديدة للأمراض وضرورية إذا أردنا إيجاد لقاح لتحقيق مناعة القطيع، لكن من المهم أن تدرك العائلات أن المشاركة في التجارب السريرية هي طوعية بنسبة 100%، وتتطلب هذه التجربة عددًا من الحقن وسحب الدم ومسحات الأنف، وهدفنا هو ضمان شعور الأطفال بالراحة والأمان أثناء جمع العينات".

وتأمل شركة فايزر أن يكون اللقاح متاحًا لهؤلاء الأطفال الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عامًا بحلول أوائل عام 2022.