شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاح كوفاكسين يمكنه تحييد السلالة الهندية المتحورة بشكل فعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال المتغير الجديد لـ فيروس كورونا B.1.617 يزيد الموجة الثانية من الوباء شراسة فى الهند، حيث تم العثور عليه فى عينات اللعاب التى تم جمعها من عدة ولايات وذلك وفقا لتقرير موقع thehealthsite.

وتم اكتشاف المتغير الهندى أيضًا فى العديد من البلدان الأخرى، حيث انتقل إلى ما لا يقل عن 10 دول أخرى مثل أستراليا وبلجيكا وألمانيا وأيرلندا وناميبيا ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.



لقاح كوفكسين

ووفقًا لخبراء الصحة فالمتغير الجديد هو سلالة متحورة مزدوجة تحتوى على طفرات من نوعين مختلفين من الفيروسات، ما يجعله أكثر عدوى وفتكًا.

من جانبها أعلنت شركة بهارت بيوتيك الهندية بالتعاون مع المجلس الهندى للبحوث الطبية أن لقاحها المطور الذى يسمى Covaxin، هو أحد لقاحين لـ covid-19 يستخدمان حاليًا فى البلاد لحماية الناس من فيروس كورونا الجديد، والآخر هو Covishield (الذى طوره معهد Serum Institute بالتعاون معأسترازينيكا ).

ونقلاً عن نتائج دراسة أجرتها، أعلن المجلس الهندى للبحوث الطبية أن Covaxin يمكنه تحييد أنواع متعددة من فيروس كورونا، بما في ذلك السلالة المتحولة المزدوجة، ووفقًا لهيئة الأبحاث الصحية الرئيسية، فإن المعهد الوطنى لعلم الفيروسات (ICMR-NIV) قد نجح مؤخرًا فى عزل السلالة المتحولة المزدوجة.

ووجدت الدراسة أن Covaxin يمكنه تحييد سلالة متحولة مزدوجة بشكل فعال بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى المثيرة للقلق من فيروس كورونا بما في ذلك B.1.1.7 (البديل البريطاني) و B.1.1.28 (البرازيل).

وتُظهر دراسة المجلس الهندى للبحوث الطبية أن لقاح COVAXIN يحيد ضد متغيرات متعددة من فيروس كورونا، ويعمل بشكل فعال على تحييد السلالة المتحولة المزدوجة أيضًا.

وفى الوقت نفسه سجلت الهند 2.95 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و2023 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة، وهى أكبر زيادة يومية حتى الآن.