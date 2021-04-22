لهذا السبب.. زيت السمك يرفع معدل الذكاء

محمد الفلاح - الخميس 22 أبريل 2021

أوضحت دراسة علمية حديثة قام بها فريق من الباحثين بجامعة نيويورك بأمريكا نقلتها صحيفة ( صن ) البريطانية الصادرة اليوم أن إعطاء الأحماض الدهنية والأغذية الغنية بـ ( أوميغا 3 ) للمرأة الحامل والأطفال حديثي الولادة يرفع من معدل الذكاء لديهم بـ 3.5 نقاط على مقياس معدل الذكاء /‏IQ/‏.



وتتم عملية زيادة الذكاء لدى الأطفال الذين يتناولون هذا النوع من الغذاء عن طريق مد الجسم بالمواد التي تقوم ببناء اللبنات الأساسية للخلايا العصبية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها من تلقاء نفسه.

كما أن تعليم الوالدين كيفية التعامل مع أطفالهم أثناء قراءة القصص أدى إلى زيادة الذكاء لدى الأطفال بما يزيد عن 6 نقاط على مقياس معدل الذكاء ( IQ )

ويعتقد الخبراء أن برامج التدخل المبكر تحسن من القدرات العقلية للأطفال وذلك عن طريق تعريضهم لمواقف صعبة نسبياً تؤدي إلى تحفيزهم للتفكير.

يذكر أن فريق البحث عمد إلى جمع نتائج مجموعة كبيرة من الدراسات لمعرفة مدى فعالية مختلف أنواع برامج التدخل في ذكاء الطفل.

وقال المشرف على فريق البحث جون بروتزكو بجامعة نيويورك إن معرفة العلاقة بين الأحماض الدهنية الأساسية والذكاء يفتح الشهية أمام طرح العديد من الأسئلة الجديدة المحيرة في هذا المجال.