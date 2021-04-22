شكرا لقرائتكم خبر عن التمتع بنوم وذاكرة أفضل.. أطباء يكشفون عن تأثير تقليل السكر على الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد موقع “أونلي ماي هيلث”، أن زيادة السكريات في المشروبات له العديد من التأثيرات الجانبية الخطيرة على الصحة.

وأوضح الموقع عبر تقرير له، أن الأطباء ينصحون بالتقليل من السكر في النظام الغذائي قدر الإمكان، مشيراً إلى بعض التغييرات التي تطرأ على الجسم بمجرد خفض استهلاك السكر، وتشمل ما يلي:

الحصول على بشرة ناعمة متوهجة

كلنا نريد بشرة شابة ومتوهجة، ولا يتحقق ذلك باتباع نظام غذائي صحي والعناية الجيدة بالبشرة فحسب، بل بتقليل كميات السكر التي يتم تناولها أيضا، إذ أن السكر يؤثر على البشرة بعدة طرق، يمكن أن يغير الكولاجين في البشرة مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والتجاعيد وترهل الجلد، وتقليل كمياته يعني بشرة أفضل وأكثر نقاوة.

فقدان الوزن

يجب التخلص من جميع الأطعمة والمشروبات التي تحتوي نسبة عالية من السكريات من قبل جميع الأشخاص الذين يعملون من أجل فقدان دهون البطن، وذلك لأن السكر المتراكم في الجسم يسبب الالتهابات وتراكم الدهون الحشوية، وبتقليل كميات السكر سيكون الفرق واضحا بالتخلص من الدهون.

انخفاض مستويات الأنسولين

تخفيض كميات السكر يؤثر بشكل ملحوظ على نسبة الأنسولين ويسهم في انخفاضه في الدم، وهذا ضروري جدا للأشخاص المصابين بمرض السكري، كما يقلل الأنسولين المنخفض أيضا من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

التمتع بنوم وذاكرة أفضل

تقليل كميات السكر يساعد أيضا على تنظيم وتوافق الساعة البيولوجية، وهذا يعني أن دورة النوم والاستيقاظ لديك ستتحسن ولن تعاني من الأرق أو مشاكل قلة النوم بعد الآن، وسوف تتحسن ذاكرتك وقوة تركيزك أيضا.