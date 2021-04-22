الإمارات تعلن شفاء 1842 حالة جديدة من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات إجراء 203,232 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية لرصد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوصات الجديدة أسهمت في الكشف عن 2081 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 504,872 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,565 حالة.

وأعلنت الوزارة الإماراتية أيضا عن شفاء 1,842 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 486,920 حالة.

