مصر تنتج لقاح كورونا "سبوتنيك في" الروسي.. 40 مليون جرعة سنويا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن شركة مينا فارم المصرية للأدوية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنويا من لقاح "سبوتنيك في".

وأضاف الصندوق في بيان مشترك مع مينا فارم أن الطرفين اتفقا على البدء فورا في نقل التكنولوجيا ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام.



وتابع البيان "سينتج صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومينا فارم في بادئ الأمر أكثر من 40 مليون جرعة سنويا. الإنتاج سيتم في مصنع مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية بالقاهرة للتوزيع على مستوى العالم".