شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نهتم باستخدام لقاح كورونا الروسى "سبوتنيك v" بشكل واسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "WHO" تيدروس أدهانوم جيبريسوس اهتمام منظمة الصحة العالمية بالاستخدام الواسع للقاح "سبوتنيك V الروسى فى اجتماع مع نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين في جنيف، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأشاد تيدروس أدهانوم بإسهام روسيا القوي في التعاون المتعدد الأطراف تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والمنظمة مهتمة بالاستخدام الواسع النطاق للقاح Sputnik-V الروسى والأدوية المسئولة الأخرى فى الوقاية من كورونا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الجانبين أجروا نقاشا معمقا حول كيفية تعزيز جاهزية منظمة الصحة العالمية والاستجابة لتفشى الأمراض المعدية الخطيرة، إلى جانب حالات الطوارئ الصحية الأخرى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "بلادنا أكدت من جديد التزامها بتكثيف التعاون البناء مع منظمة الصحة العالمية كمنظمة رئيسية في الأمم المتحدة تضمن تنسيق العمل الدولي في قطاع الصحة".

إلى جانب ذلك عقد نائب وزير الخارجية الروسي اجتماعات في جنيف مع المديرة العامة للأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا، والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، أولجا ألجايروفا، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) دارين تانج.

وأكدت موسكو من جديد دعمها لمكتب الأمم المتحدة في جنيف "باعتباره أحد النقاط المحورية الرئيسية للدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف".