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شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مهمة لصحة النساء.. أبرزها الشوفان والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك أطعمة معينة لها أهمية أكبر من غيرها، وتحتاج النساء إلى تضمين المزيد من الحديد والكالسيوم في طعامهن، هذا لأن هذه الأطعمة تمنع الأمراض الشائعة المختلفة عند السيدات، في هذا التقرير نعرض لسبعة أطعمة يجب أن تتناولها كل امرأة للحفاظ على صحتها الشاملة، وفقا لتقرير لموقع onlymyhealth.اطعمه مفيدة لصحة السيدات
السبانخ : واحدة من أكثر الخضراوات المفيدة لأنها تحتوي على عدد لا يحصى من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسمك، يجب على النساء تناول السبانخ لأنها غنية بالحديد والمغنيسيوم وهو مفيد لصحة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالربو ، ويمنع فقر الدم ويحافظ على مستويات السكر في الدم لدرء مخاطر الإصابة بمرض السكري.
سبانخ
بذور الكتان: البذورغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية للوقاية من الأمراض الالتهابية، إلى جانب ذلك فإنها تقلل أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع نسبة السكر في الدم وأمراض القلب،وتمنع متلازمة القولون العصبي، يجب إضافة هذه البذور لتعزيز الصحة العامة.
بذور الكتان
التوت البرى: يساعد في التهاب المسالك البولية وهو أمر شائع جدًا لدى النساء، كما يحتوي على مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تحمي من العديد من الأمراض.
الطماطم:تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين وهي صبغة مرتبطة بالوقاية من سرطان الثدي وأمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يقلل تناول الطماطم يوميًا من مستويات الكوليسترول لديك ويعزز صحة العظام.
الشوفان :تناول الشوفان العادي يحسن الحالة المزاجية أثناء الدورة الشهرية ويحسن الهضم كما يخفض الكوليسترول للحفاظ على صحة الأمعاء.
الشوفان
الحليب: قد تتعرض النساء لضعف فى العظام مع التقدم فى العمر، الحليب مصدر غني بالكالسيوم ولذلك يجب شرب كوب من الحليب يوميا، من الأفضل تناوله في الليل.