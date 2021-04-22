شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مهمة لصحة النساء.. أبرزها الشوفان والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أطعمة معينة لها أهمية أكبر من غيرها، وتحتاج النساء إلى تضمين المزيد من الحديد والكالسيوم في طعامهن، هذا لأن هذه الأطعمة تمنع الأمراض الشائعة المختلفة عند السيدات، في هذا التقرير نعرض لسبعة أطعمة يجب أن تتناولها كل امرأة للحفاظ على صحتها الشاملة، وفقا لتقرير لموقع onlymyhealth.

اطعمه مفيدة لصحة السيدات

السبانخ : واحدة من أكثر الخضراوات المفيدة لأنها تحتوي على عدد لا يحصى من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسمك، يجب على النساء تناول السبانخ لأنها غنية بالحديد والمغنيسيوم وهو مفيد لصحة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالربو ، ويمنع فقر الدم ويحافظ على مستويات السكر في الدم لدرء مخاطر الإصابة بمرض السكري.



سبانخ