أسماء بنات 2021 من قاموسنا العربي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 10:34 صباحاً - إن اختيار أسماء البنات، التي تنتمي إلى لغتنا العربية، لكن بألفاظها الوديعة والرقيقة، يعطيها وقعاً، ينسجم مع شخصية الفتاة عندما تكبر.

"الخليج 365 وطفلك" اختارت مجموعة من الأسماء التي تفضلها العائلات، لتكون صفة لبناتهن، تلازمهن طوال حياتهن.



لمار



ليان: اسم مأخوذ من الليونة، ويرمز للفتاة رقيقة المشاعر.

جود: اسم يرمز للكرم والعطاء.

لمار: اسم معناه شعاع الضوء.

كيان: اسم معناه الوجود.

سيلا



سيلا: اسم يرمز للسيول بعد المطر.

ميار: يرمز للفتاة صاحبة الخير والحظ الوفير.

تولين: اسم معناه ضوء القمر ويطلق على الفتاة ذات الوجه الحسن.

سيرين: اسم لزهرة أو وردة، ويرمز أيضا للجبال عالية القمم.

نايا



ميرا: اسم مشتق من اسم مريم ويعني الخير والبركة.

تسنيم: اسم أحد عيون الماء بالجنة.

نايا: اسم يطلق على ابنة الظبي.

جودي: اسم الجبل الذي استقرت عليه سفينة سيدنا نوح.

ديم



توبا: اسم يرمز للفتاة النقية، التائبة من الذنوب.

دانية: ومعناه القريبة، ويطلق على الفتاة المتواضعة ذات الأخلاق الطيبة.

ترف: ومعناه رغد العيش، ويرمز للفتاة المرفهة.

ديم: اسم جمع ديمه ويرمز للمطر الخفيف.

جمان



سديم: اسم معناه الضباب الخفيف.

تمارة: اسم معناه بائعة التمر.

ميرال: اسم يطلق على الظبية الصغيرة.

جمان: اسم يطلق على حبات اللؤلؤ اللامعة.

تيماء



لجين: أحد الأسماء التي تطلق على الفضة.

ميلاء: اسم يرمز للشجرة.

تيماء: اسم يطلق على الأماكن الصحراوية.

ميان: اسم يطلق على أحد أحجار الكعبة.

رتيل



حوراء: اسم يطلق على الفتاة ذات العيون شديدة السواد.

رتيل: اسم مأخوذ من ترتيل القرآن الكريم.

لينة: اسم يطلق على النخلة الصغيرة.

شفاء: ومعناه البرء من المرض وكل داء.

جلنار



ريانه: اسم مأخوذ من الارتواء، وهو عكس العطش.

رسيل: ومعناه الماء العذب.

جلنار: اسم يطلق على زهور الرمان.

بلقيس: اسم يرمز للحزن والانكسار، وكان اسم ملكة سبأ.