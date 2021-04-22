فعاليات عن رمضان لرياض الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 10:34 صباحاً - في مرحلة رياض الأطفال ما بين عمر الرابعة والسادسة، أي قبل دخول المدرسة يمكن للطفل أن يكتشف أن هناك مناسبة سعيدة قد حلت في البيت، وفي كل مكان وعليه أن يحتفل بها مع الجميع سواء في بيته، أو في روضة الأطفال التي يلتحق بها، ومن الممكن أن تكون فعاليات رمضان هي ذكرى جميلة لا يمكن أن ينساها الطفل، إضافة لكونها طريقة لتعظيم شعائر الله، ولذلك تساعدك المرشدة التربوية في رياض الأطفال نعمة عبد السلام بنماذج لفعاليات رمضانية يمكن تطبيقها سواء لك كمعلمة، أو تجهيزها وتطبيقها في البيت كالآتي.

صندوق أدعية رمضان

صندوق الأدعية

يمكن أن تخصصي وعاء صغيراً من الزجاج وله غطاء محكم، وكذلك سهل الفتح في نفس الوقت بحيث تضعين فيه ثلاثين ورقة ملونة ومطوية، وبداخل كل ورقة تكونين قد قمت بكتابة دعاء قصير، أو ذكر من الأذكار التي يجب أن يرددها الطفل على مدار كل يوم من أيام رمضان.

مسجد في الروضة والبيت

زاوية مسجد يحيى ولبانة

قومي بصنع خيمة من بقايا الأقمشة وملاءات الأسرّة في ركن من البيت، وأطلقي عليه اسم "خيمة رمضان" يمكن تزيين الخيمة بحل من الإضاءة من السهل الحصول عليه، ويمكن أن تضعي داخل المسجد الصغير مصاحف وسجادات صلاة مخصصة للصغار، وكذلك تعليق بعض الأدعية، ويمكن لطفلك أن يساعدك في تعليق الأدعية من الداخل والخارج.

كما يمكن أن يصنع المسجد من الكرتون، كما يفعل "يحيى ولبانة" كل عام من خلال أنشطتهما في كندا مع أمهما نيفين شريم، ويمكن إعداد هذا المسجد بكل سهولة.

يساعد هذا النشاط على تعويد الطفل على الالتزام بالصلاة، والذكر وتلاوة القرآن الكريم والتعبد لله في هذا الشهر الفضيل.

صنع فانوس رمضان

يعلق الفانوس في البيت أو الروضة

يمكن صنع فوانيس رمضان الملونة من الورق وتعليقها في الروضة، وفي البيت، وسوف يقوم طفلك بقص الورق بنفسه بناء على إرشاداتك ولن يحتاج الأمر أكثر من ورق ملون فضفاض ولامع، ومقص ولاصق، وحبل من الصوف لكي يتم لصق عدة فوانيس بجوار بعضها وتعليقها على شكل شريط طويل، مع مراعاة تناسق الألوان.

صندوق الصدقة

صندوق الصدقة

من الفعاليات الجميلة تخصيص صندوق صغير للصدقة في رمضان، مع بيان فضلها للطفل، ويفضل أن يتم صنع صندوق من الورق المقوى مزيناً بعبارات ورسوم جميلة لكل يوم من رمضان، ويضع فيه الطفل مبلغاً صغيراً ويتم التصدق به في نفس اليوم لفقير أو محتاج، أو جمع الصناديق حتى نهاية شهر رمضان وتوزيعها قبل حلول العيد.

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