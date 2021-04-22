شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الجرعة المنشطة الثالثة من لقاح كورونا وكيف تؤثر على مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية جائحة كورونا فى عام 2019، ربما يكون الفيروس قد أنتج آلاف المتغيرات، لكن معظم هذه المتغيرات اختفت، ومع ذلك، نجا البعض من تلك الطفرات مثل المملكة المتحدة (B117) وجنوب إفريقيا (501Y.V2) والبرازيل (B11248) وتحورت بطريقة ساعدت الفيروس على البقاء والتكاثر.

ومازال فيروس كورونا يتحور وهو ينتج العديد من المتغيرات الجديدة وفقا لتقرير موقع "thehealthsite" وينتشر بشكل مقلق فى جميع أنحاء العالم.

ويرى الخبراء أنه على الرغم من أن اللقاحات المتاحة قد تكون قادرة على الصمود ضد هذه المتغيرات الجديدة، إلا أنه لم يُعرف بعد إلى متى ستستمر مناعتنا، ومن ثم، فإن الحاجة إلى لقاحًا معززًا ثالثًا أو لقاحًا سنويًا قد يكون المفتاح لحماية الناس من الفيروس.



الجرعة الثالثة من لقاح كورونا المعززة

قال خبير صحى من معهد أمريتا للعلوم الطبية بالهند، إن البيانات الناشئة تشير إلى أن هناك احتمالية أن تتضاءل المناعة بمرور الوقت، وبالنظر إلى الاتجاه المتزايد في ظهور متغيرات فيروسية مثيرة للقلق، فهناك احتمال كبير من التعزيز من خلال جرعات، حيث لا يُعرف الكثير عن مدة المناعة ضد الفيروس، ولكن مهما كانت المناعة التي يكتسبها الناس من خلال اللقاحات، فإن التعزيز سيساعد بالتأكيد.

في الوقت الحالي، تتطلب جميع اللقاحات إعطاء جرعتين كل أسبوعين، ثلاثة، أو أربعة أسابيع عن طريق الحقن العضلي، ومع ذلك، قد يصبح اللقاح المعزز الثالث أو جرعة اللقاح السنوية مثل لقاحات الأنفلونزا الأخرى أمرًا طبيعيًا ويساعد المناعة على الاستمرار لفترة أطول، ومع ذلك، يبقى أن نرى متى سيكون من الأنسب إدارة المعزز الثالث.

اللقاح المعزز هو جرعة متكررة من اللقاح الذي تلقيته بالفعل لتعزيز مناعتك بالمعنى الحرفي للكلمة، وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer الأمريكية الرائدة في مجال الأدوية ، ألبرت بورلا ، في بيان حديث، أن متلقي لقاح كورونا سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة ثالثة في غضون 6 إلى 12 شهرًا بعد أن يتم تطعيمهم بالكامل، كما اقترح ضرورة التطعيمات السنوية ضد فيروس كورونا.

وفقًا للخبراء، فإن الجرعة المنشطة الثالثة تخلق ذاكرة لمكافحة الفيروسات في جهاز المناعة، نتيجة لذلك، يمكن أن يخلق استجابة مناعية أكبر وأطول أمداً. ولكن يجب ملاحظة أن اللقاحات الحالية قادرة أيضًا على قمع المتغيرات الجديدة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ومن المتوقع أن توفر جميع اللقاحات المعتمدة بعض الحماية على الأقل ضد المتغيرات الجديدة حيث يتم التوسط في الحماية من خلال الاستجابات المناعية الواسعة التي تشمل ذراعي المناعة الخلطية المعتمدة على الجسم المضاد والخلايا التائية المعتمدة.

وأظهر لقاحا فايزر ومودرنا تأثيرًا معقولًا ضد الطفرات، على الرغم أن الطفرات الجنوب إفريقية والبرازيلية تثير القلق، تعمل معظم اللقاحات الحالية ، بما في ذلك لقاح استرازينيكا ، بشكل جيد ضد البديل البريطاني ولكن ليس ضد طفرات جنوب إفريقيا، وتبلغ الفعالية ضد البديل الجنوب أفريقى لهذا اللقاح 10 إلى 15 % فقط، لكنها تعمل بشكل جيد ضد البديل البرازيلي وتتراوح فعاليتها بين 40 و 50 %، ولم يتم اختبار لقاح Covaxin الأصلي في الهند ضد هذه المتغيرات ولا يوجد بحث حتى الآن حول هذا الموضوع.