صحة ورشاقة

تعرف على مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 22 أبريل 2021

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 143.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و187963.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                   إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                      568950                              31864284

 

الهند                                      182553                              15616130

 

البرازيل                                 378003                               14043076

 

فرنسا                                   101597                                5340285

 

روسيا                                 246180                                  4727125

 

تركيا                                    36975                                  4446591

 

المملكة المتحدة                    127329                               4395703

 

إيطاليا                                117633                                3891069

 

إسبانيا                               77206                                   3435840

 

ألمانيا                                 80466                                  3172879.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                           عدد الإصابات

 

25 - العراق                            15098                                   1001854

 

  34 -  الأردن                            8372                                  692181

 

39 - لبنان                                7027                                   515088

 

40 - المغرب                         8959                                   506669

 

41 - الإمارات                         1561                                    502791

 

42 -                        6858                                      408038

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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