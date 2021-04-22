صحة ورشاقة

6 طرق للعناية بالبشرة لمحاربة جفاف الصيف

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القاهرة - سامية سيد - يجب تعديل نظام العناية بالبشرة وفقًا للاحتياجات الموسمية، وتختلف احتياجات الجلد أثناء الطقس الحار والجاف عن الطقس الحار والرطب، وخلال شهري إبريل ومايو ، عندما تهب رياح حارة، يكون هناك نقص في الرطوبة في الهواء، وبالتالى يفقد الجلد الرطوبة في الجو ويصبح جافًا، وهناك 6 طرق للعناية بالبشرة للوقاية من جفاف الصيف . 

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ماء الورد لا غنى عنه في الطقس الحار
 

 وفقا لتقرير موقع " skinkraft"فإن ماء الورد مقوي جيد للبشرة أمر لا بد منه في الطقس الحار، لتهدئة البشرة وتجديدها، وهو مثالي لأنه مبرد طبيعي، حيث ينعش ماء الورد البشرة ويضفي عليها شعورًا بالنظافة والانتعاش.

احتفظي بوعاء صغير من ماء الورد في الثلاجة، بهذه الطريقة، تكون باردة وجاهزة للاستخدام. امسحي الجلد به عدة مرات في اليوم باستخدام ضمادات قطنية من الصوف، وإذا كنت في الخارج خلال النهار، فاحملى المناديل المبللة، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة، امسحي الوجه بها لتشعري بالانتعاش .

تلطيف بشرتك بالخيار
 

يعمل الخيار أيضًا على التبريد وله تأثير قابض، أي أنه يقلل من الدهون ويغلق مسام الجلد. يضيء البشرة، يخلط عصير الخيار مع ماء الورد بكميات متساوية ويوضع على البشرة ويغسل بالماء العادي بعد 15 دقيقة.

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البطيخ
 

يعمل عصير البطيخ أيضًا على تبريد البشرة وتخفيف الجفاف، ينعش البشرة وينعمها، ضعيه على الوجه واشطفيه بنفس الطريقة.

ماء جوز الهند
 

جرب ماء جوز الهند لتلطيف البشرة فى الصيف، كما أنه يساعد على إزالة السمرة وتفتيح البشرة على مدار فترة زمنية، يوضع على البشرة ويترك لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

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واقي الشمس أمر لا بد منه
 

تزداد تأثيرات الشمس في الصيف، لذا يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس خاصة من الظهيرة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وحماية الجلد عن طريق وضع واقي من الشمس واسع الطيف، حيث يوفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة الحجم.

استخدم العسل للحصول على بشرة مرطبة
 

العسل مرطب طبيعي قوي وله أيضًا العديد من الخصائص المفيدة، يناسب جميع أنواع البشرة، حيص  يساعد العسل على جعل البشرة ناعمة وترطيبها دون جعلها دهنية، كما أنه يساعد على تحسين قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة، و يهدئ البشرة في حالات حساسية الجلد الناتجة عن الجفاف. ضعى العسل على الجلد واغسليه بالماء بعد 15 دقيقة.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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