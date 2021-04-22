شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدى خطورة متغير فيروس كورونا الهندى "الطفرة المزدوجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت العديد من الدول، الهند من ضمن القوائم الحمراء ومنع الدخول إليها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في شكل سلالة جديدة شديدة الضراوة، والتي وتزيد من مخاوف خبراء الصحة العامة، ووفقا لصحيفة time now news الهندية سبب قلق الخبراء الطبيين هو أن نوعًا جديدًا ربما أكثر ضراوة لفيروس كورونا يجتاح السكان بالهند ، ويُعتقد أن البديل الجديد ، الذي يحتوي على ما يسمى بالطفرة المزدوجة، يغذي موجة جديدة من الحالات الفتاكة.

وذكرت بلومبرج، أن هذا المتحور المزدوج جعل الهند ثاني أكثر دول العالم تضررًا ، متجاوزة البرازيل مرة أخرى.

قالت ماريا فان كيركوف، أخصائية وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية: "هذا نوع مختلف ووجود اثنين من هذه الطفرات، والتي شوهدت في متغيرات أخرى حول العالم مثيرة للقلق"، مضيفة أن هناك تشابهًا مع الطفرات التي تزيد من انتقال العدوى وتقلل من التحييد ، وربما تقزم قدرة اللقاحات على كبحها.

تحور الفيروسات ليس شيئًا جديدًا، إنه جزء من علم الأحياء التطوري تضعف بعض الطفرات الفيروس بينما قد تجعله طفرات أخرى أقوى، مما يمكّنه من التكاثر بشكل أسرع أو التسبب في المزيد من العدوى.

على الصعيد العالمي، ظهرت 3 متغيرات مثيرة للقلق حتى الآن في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.

تهدد الطبيعة الخبيثة لسلالة الفيروس الهندي مزدوج الطافرة بإحباط جهود الاحتواء في الهند.

كانت الهند قد فرضت أكبر إغلاق في العالم العام الماضي.

يمكن أن تنتشر سلالة الطفرة المزدوجة إلى أبعد من ذلك وبحسب ما ورد قفزت هذه السلالة بالفعل إلى ما لا يقل عن 10 دول أخرى

يحتوي المتغير B.1.617 على جميع السمات المميزة لفيروس خطير جدًا.

من الصعب معرفة ذلك على وجه اليقين بدون بيانات وأبحاث كافية، الهند تختبر ما إذا كانت المتغيرات الجديدة ، بما في ذلك B.1.617 قادرة على "الهروب المناعي أم لا، يشير الهروب المناعي إلى قدرة العامل الممرض على التهرب من استجابة مناعة الجسم البشري هذا يعني أن الأجسام المضادة التي تم إنشاؤها بعد التطعيم أو الإصابة السابقة قد لا تحمي الشخص من الإصابة إذا أظهر البديل الهندي الجديد سلوك الهروب المناعي فسيكون لذلك تداعيات عميقة على برنامج التطعيم الهندي.