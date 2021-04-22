9 نصائح لإفطار مريض حساسية الصدر.. الابتعاد عن الروائح والتجمعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على عكس الاعتقاد السائد، فإن صيام شهر رمضان لا يضر بمرضى حساسية الصدر أو أصحاب المشاكل التنفسية، بل قد يفيد أغلبهم خاصة المصابين بالربو الشعبي.

ورغم أن فوائد الصوم كثيرة فإنها تضح لدى مرضى الصدر، خاصة أن معظمهم يعاني مشاكل تتعلق بارتجاع المرئ والتهابات جدار المعدة، ولأن الصيام يسهم في تحسن كبير بالتهابات جدار المعدة فإن ذلك ينعكس على حالة الشعب الهوائية والرئتين.



أيضا يسهم صيام شهر رمضان في تقليل الكولسترول والدهون الضارة، ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية بالجسم والرئتين، وبالتالي تتحسن أداء وظائف الرئتين وترتفع نسبة الأكسجين بالدم.

أطعمة يتجنبها مرضى حساسية الصدر





الدكتور سامح أحمد، استشاري الأمراض الصدرية في مصر، أوضح أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب على مرضى الحساسية تجنبها خصوصا خلال شهر رمضان الكريم.

وقال سامح لـ"الخليج 365"، إن من ضمن هذه الأطعمة فاكهة المانجو والموز والفراولة، والبيض والسمك ومنتجات الألبان، مشيرا إلى أن البعض فقط هو من يعاني من هذه الأطعمة مجتمعة.

وقدم الطبيب المختص مجموعة من النصائح لمرضى الحساسية في رمضان، منها:





- عدم تناول الأطعمة السابق ذكرها خاصة في وجبة السحور، حتى لا يصاب المريض بمشكلة صحية خلال نهار رمضان.



- الإكثار من تناول السوائل الدافئة، خاصة اليانسون والنعناع وورق الجوافة، كونها موسعة للشعب الهوائية وتعمل على تهدئة الجهاز التنفسي وتقلل التعرض لتكون البلغم والالتهابات على الصدر.

- الابتعاد عن الروائح التي تسبب مشاكل في التنفس وتهيج الصدر، مثل المعطرات والبخور والبرفان والمبيدات الحشرية.

- الابتعاد عن التجمعات الرمضانية، لأن هذ الفئة أكثر عرضة لمخاطر العدوى التنفسية.

- حال مشاركة مرضى حساسية الصدر في تجمع يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع ارتداء الكمامة واستخدام الكحول للتطهير.

- حال الخروج من المنزل، يفضل البقاء في أماكن مفتوحة أو ذات تهوية جيدة.



- الإكثار من شرب الماء بواقع من 3 إلى 4 لترات يوميا حتى لا يصاب الصائم بالجفاف، وهذا ضروري لأي إنسان ليس فقط المرضى.

- إذا أصيب مريض حساسية الصدر بكحة شديدة أو ضيق تنفس أثناء نهار رمضان يمكنه استخدام جهاز جلسات البخار أو البخاخات كل حسب وصف الطبيب المعالج.

- أيضا يمكن للمرضى حال الإصابة بمشاكل تنفسية خلال الصيام الاعتماد على مواد الاستنشاق التي توضع في الماء المغلي ويستنشقها المصاب.



