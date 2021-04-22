كردستان العراق تحقق في مزاعم تهريب لقاحات كورونا إلى إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تناولت مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، فيديو، يرصد تهريب لقاح فايزر بيونتك من إقليم كردستان العراق إلى إيران.

ولاقى مقطع الفيديو الذي أظهر صناديق بداخلها لقاح فايزر بوينتك، ردود فعل واسعة عبر من خلالها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم وغضبهم جراء ذلك الأمر.



وبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في محافظات إقليم كردستان منذ انتشار الجائحة قبل نحو عام حتى الثلاثاء، أكثر من 141 ألف حالة من بينها نحو 3896 حالة وفاة.





ومنذ انتشار السلالة المتحور لكورونا مطلع العام الحالي، تسجل المراكز الصحية في إقليم كردستان، ارتفاعاً بمعدلات الإصابة اليومية تتجاوز حاجر الألف حالة في أكثر من مرة.

وبعد انتشار الفيديو المصور، وتصاعد موجة الاستياء داخل الأوساط العامة في الإقليم، بدأت حكومة كردستان التحقيق في مزاعم تهريب لقاح كورونا إلى إيران.

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان، جوتيار عادل، خلال مؤتمر صحفي، تابعته ”الخليج 365”، عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة، إن رئيس الإقليم مسرور بارزاني يتابع مزاعم تهريب لقاح كورونا من الإقليم إلى إيران.





وأشار إلى "تشكيل لجنة مكلفة من رئيس الحكومة للتحقيق في هذه المزاعم".

وأضاف عادل: "نفضل عدم الاستعجال في هذه القضية، وسيكون هناك بيانا رسميا لوزارة الصحة لتوضيح الحقائق بهذا الخصوص".

وفي وقت سابق، نفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، أي علاقة لها بما يتم تداوله في مواقع التواصل من مقطع فيديو عن تسرب صندوق من لقاحات فايزر إلى إحدى الدول، مؤكدة أن المقطع مفبرك باسم قناة هيئة الإذاعة البريطانية BBC وعليه علامة مزورة باسم وزارة الصحة الكردستانية.





وجاء في بيان للوزارة، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أنه "فور انتشار المقطع المصور بدأت فرق المشرفين في وزارة الصحة بالتحقيق الابتدائي بالتنسيق والتواصل مع وزارة الصحة الاتحادية العراقية وبإشراف وزيري الصحة العراقي والكوردستاني وممثل الشركة المنتجة للقاح فايزر".

وأوضح البيان أن "التحقيقات أظهرت أنه ليس هناك أي أصل وأساس للموضوع وأنها تود توضيح بعض الحقائق للرأي العام".

وأضاف أن "لقاح فايزر لا يحمل أي استمارة بإقليم كردستان لأنه لا يتم إرساله مباشرة إلى الإقليم، بل فقط عن طريق وزارة الصحة العراقية، مبينا "أنه لذلك فإن تلك البطاقات والأختام والاستمارات ليس لها أي مصدر من الصحة وغير صحيحة".





وتابع: "أنواع أجهزة الرقابة والباراميتر على الصندوق تعد أثناء النقل إلى أن تصل مراكز الاستعمال، وأن أي عملية نقل تكون بعلم ورقابة من الشركة في المركز الرئيسي".

ولفت البيان إلى أن "ممثل الشركة المذكورة يحضر مع أي صندوق أثناء النقل إلى أن يصل إلى مركز الاستعمال، ومن أجل أي عملية نقل يتم إعلام المركز الرئيسي عبر نظام رقابة تابع للشركة".

وطمأن البيان أنه "حتى الآن تم تسليم 9 صناديق في 8 مراكز تلقيح في إقليم كردستان، وهي جميعا تمت عبر إجراءات توزيع واضحة بكامل قواعد البيانات مدون عليها المعلومات وكيفية التوزيع بنظام مركزي مرتبط مع بغداد".





وأبدت الصحة قلقلها من أن "هناك مساع للتخريب وخلق القلق بين المواطنين وهدفه فقط الفوضى وإلحاق وصمة سوداء بهذه العملية المقدسة بهدف تخريب نظام إرسال اللقاح وتوزيعه في إقليم كردستان بشكل يهدف لعدم إرسال هذه الخدمة الإنسانية للمواطنين".

واختتم البيان قوله، أن "التحقيق والمتابعة ستستمر للتوصل إلى أسباب ومصدر خلق هذه الفوضى، متعهدا بكشف أي نتائج أخرى للرأي العام".





وتلقى العراق، الأحد، نحو 50 ألف جرعة من لقاح فايز بيونتيك، مع تصاعد حملة التطعيم في البلاد، وفق ما أفاد مسؤولون في وزارة الصحة.

وتلقت السلطات الصحية العراقية في الـ11 من الشهر الحالي، 49 ألف جرعة من لقاح فايزر، فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة في كردستان، اسو حويزي، إن كمية من اللقاح الألماني الأمريكي الذي تم التوصل إليه حديثاً في طريقه إلى الإقليم.