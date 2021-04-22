شكرا لقرائتكم خبر عن أدلة جديدة تكشف أن طنين الأذن من الآثار الممتدة للإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد الأدلة على أن فيروس كورونا يمكن أن يكون مرتبطًا بطنين الأذن المزعج، حيث أبلغت الكثير من الحالات من ذوى الأعراض طويلة الأمد لكورونا عن طنين الأذن كأحد الأعراض الممتدة بعد التعافي من كورونا، وذلك بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وأفادت صحيفة الجارديان أن إحدى المؤسسات الخيرية في بريطانيا أبلغت عن ارتفاع كبير في الاستفسارات المتعلقة بطنين الأذن بين مايو وديسمبر 2020،.

ووجدت دراسة أولية نُشرت في 21 مارس أن 15٪ من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا أبلغوا عن إصابتهم بطنين الأذن 7.6٪ أفادوا بفقدان السمع ، و 7.2٪ أصيبوا بالدوار، والذي يرتبط أيضًا بالأذنين.

قال الدكتور كيفين مونرو، أستاذ علم السمع في جامعة مانشستر، والمؤلف الرئيسي للدراسة ، إنه في غضون 24 ساعة من نشر الدراسة، تلقى حوالي 100 رسالة بريد إلكتروني من مرضى يقولون أنهم قد شعروا بطنين الأذن بعد التعافي من كورونا.

وأوضح مونرو: "نحن ننتظر دراسة نهائية عالية الجودة لتأكيد هذا الرقم حتى الآن ، ليس من المؤكد ما إذا كان الطنين نتيجة لعدوى كورونا".وأكد مونرو "نحن نعلم أن بعض الفيروسات يمكن أن تلحق الضرر بالأذن ، لذا فإن هذا ممكن مع فيروس كورونا".

يمكن أن تسبب الحصبة والنكاف والتهاب السحايا أيضًا صعوبات في السمع.

وقال مونرو إن "طنين الأذن غالبًا ما يكون مزعجًا أكثر عندما نشعر بالقلق والتوتر ولا ننام جيدًا، وكلها كانت في ارتفاع خلال عمليات الإغلاق الوبائي.غالبًا ما يتسم طنين الأذن بأنه رنين في الأذنين، ولكنه قد يبدو أيضًا وكأنه أزيز أو نقر.

تُدرج خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة طنين الأذن كأثر جانبي شائع لكل من الأشخاص المصابين بكورونا والمتعافين لكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية لم تدرجها مع الآثار الجانبية لفيروس كورونا.

وقال مونرو إن إحدى المشكلات هي عدم وجود اختبار تشخيصي لطنين الأذن في معظم الحالات، يُطلق على طنين الأذن اسم "شخصي"، مما يعني أن المريض وحده يمكنه سماع الضوضاء، على الرغم من أنه في بعض الحالات النادرة، يمكن للطبيب في الواقع سماع الطنين عند الفحص.