شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على الإرهاق.. تغيرات فى المزاج والوزن وضباب الدماغ الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يوجد تعريف محدد للإرهاق لكنه أكثر شدة من التعب، وهناك أشخاص تشعر بالتعب قبل النوم أو فى الصباح أو بعد تمرين صعب أو عند التركيز على شىء مُحدد مرهق للعقل، لكن هناك أعراض تدل على أنك تعانى من الإرهاق وليس مجرد تعب، وقد يشير ذلك إلى شىء أكثر خطورة، وذلك وفقًا لما أشار إليه موقع "إكسبريس".

- فيما يلى.. أعراض تدل على أن ما تشعر به إرهاقًا وليس مجرد تعب:

1- تغييرات فى المزاج

يمكن أن يؤثر الإرهاق أو التعب المفرط على صحتك العقلية ومزاجك بقدر تأثيرهما على جسمك، حيث تقول أخصائية التغذية كلاريسا لينهير إنه إذا لاحظت أن مزاجك يتأرجح أكثر من المعتاد ولديك مشاعر الانفصال أو القلق أو حتى الاكتئاب، فقد يحدث ذلك بسبب الإرهاق، وإذا لاحظت أن هذه المشاعر قد استمرت لأكثر من شهر فلابد وقتها من زيارة الطبيب حتى لا تتفاقم الحالة.

2- الشعور بالتعب بعد النوم 8 ساعات

تحتاج للنوم عدد ساعات تتراوح بين 7-8 كل ليلة حتى يعمل جسمك وعقلك بشكل صحيح، فإذا كنت تنام هذا العدد من الساعات يوميًا ولازلت لا تشعر بالانتعاش أو النشاط بينما يغلب عليك التعب والركود فقد تعانى من مشكلة، لكن إذا كنت لا تنام بما يكفى لأنك تواجه صعوبة فى النوم أو تستيقظ كثيرًا فى منتصف الليل فإن كل ذلك يسبب لك الإجهاد والذى بدوره يمكن أن يؤثر على مستويات الطاقة والمزاج، لذلك من المهم تجنب أشياء مثل تناول الكافيين قبل النوم بفترة قصيرة واستخدام الهاتف المحمول ليلًا للحصول على نوم هانئ.

3- تغيرات فى الوزن

إذا كنت تشعر بزيادة أو فقدان فى الوزن خلال فترة شعورك بالتعب فربما يكون ذلك سببه الإرهاق أو أى مشكلة صحية أخرى، حيث تقول كلاريسا أخصائية التغذية إن عدم النوم جيدًا ليلاً يمكن أن يؤثر على وزن الجسم، وعندما تنهك أجسادنا وعقولنا تتأثر الشهية أيضًا بكل تلك العوامل، بالنسبة للبعض تزداد الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة الغنية بالطاقة كرد فعل لنقص الطاقة التى يشعر به الجسم مثل الكربوهيدرات السريعة والسكر والكافيين ما يترتب عليه زيادة الوزن، أما إذا كنت متعبًا باستمرار فقد تجد أن شهيتك تقل ما قد يؤدى إلى فقدان الوزن بشكل غير مرغوب فيه.

لذلك لابد من زيارة الطبيب فى هذه الحالة لمناقشة المشكلة واستبعاد الحالات الأخرى مثل خمول الغدة الدرقية التى ينتج عنها زيادة الوزن والشعور بالتعب والحالة المزاجية السيئة.

4- ضباب الدماغ

إذا كنت تعانى من ضباب الدماغ بانتظام فإن عقلك مرهق وهنا يصبح التفكير والتركيز أكثر صعوبة، وضباب الدماغ غالبًا ما يكون عبارة عن مجموعة من الأعراض بما فى ذلك عدم وضوح الرؤية وتغيرات فى الذاكرة وضعف التركيز، وقد يكون ذلك بسبب قلة نشاط الغدة الدرقية والاختلالات الهرمونية أو مشاكل فى الأمعاء ونقص التغذية.

5- تغيرات فى الشعر والجلد

واحدة من أكثر علامات الإرهاق وضوحًا هى التغيرات التى تطرأ على الشعر والجلد، حيث إنه مع الإرهاق قد نجد أن بشرتنا أكثر جفافًا أو تظهر علامات الكآبة على الوجه، كما قد يصبح الشعر رقيقًا ويبدأ فى التساقط، لذلك إذا كان الإرهاق مرتبطًا بالإجهاد فقد يؤدى ذلك إلى إجهاد الغدد الكظرية التى تنتج العديد من هرموناتنا الجنسية وأى تغيير بها قد يؤثر على نمو الشعر.