مصر تطلع النيجر على تطورات أزمة سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اطلعت مصر دولة النيجر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، لدولة النيجر، في خامس محطات جولة أفريقية للوزير المصري.

وذكر بيان للخارجية المصرية، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه أنه " شكري التقى محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر الشقيقة، وذلك في خامس محطات الجولة التي يقوم بها حالياً لعدد من الدول الأفريقية".

ونقل البيان عن أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، قوله إن "شكري سليم الرسالة الموجّهة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس النيجر، حيث تناولت آخر مستجدات ملف سد النهضة وموقف مصر إزاءها".

وتابع "يأتي ذلك في إطار الحرص المصري على التشاور مع النيجر الشقيق في ضوء ما يجمعهما من علاقات متميزة وعضوية النيجر غير الدائمة حالياً في مجلس الأمن ممثلةً عن القارة الأفريقية".

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية المصري، حرص في هذا السياق على استعراض ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، مبرزاً الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات أملاً في أن تسفر عن إطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".

والإثنين، بدأ شكري جولة أفريقية انطلقت من كينيا وقادته إلى جزر القمر ثم جنوب أفريقيا والنيجر، سلم خلالها رؤساء هذه الدول رسائل من الرئيس المصري، بشأن موضوع سد النهضة.

والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى. وتتبادل القاهرة وإثيوبيا الاتهامات حول مسؤولية فشل المفاوضات.

وفشلت مفاوضات مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في جولتها الأخيرة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا مطلع الشهر الجاري، في التوصل لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية المحتملة.