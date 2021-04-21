شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: الاعتناء بنظافة الفم واللثة يوميا تخفض خطر العدوى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة برمينجهام البريطانية، أن الاعتناء بنظافة الفم واللثة يوميا يساعد في تخفيف العدوى بفيروس كورونا ، حيث تبين أن الفيروس ينتقل عبر الرئتين من اللعاب، كما أنه ينتقل من الفم أيضا إلى مجرى الدم، خاصةً إذا كان الأفراد يعانون من أمراض اللثة، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.





وأشارت الدراسة إلى أن الأوعية الدموية في الرئتين، بدلاً من الشعب الهوائية ، تتأثر مبدئيًا بالفيروس، في ظل وجود تركيزات عالية من الفيروس في اللعاب، لذا يقترح الباحثون أن تراكم اللويحات السنية والتهاب اللثة يزيدان من احتمالية وصول فيروس كورونا إلى الرئتين والتسبب في حالات أكثر خطورة من العدوى.

كما أوضح الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يجعل الرعاية الصحية الفموية الفعالة إجراءً منقذًا للعدوى من الفيروس، من خلال اتباع خطوات يومية بسيطة وفعالة للحفاظ على نظافة الفم وتقليل العوامل المساهمة في أمراض اللثة، مثل تراكم البلاك.

وأوضحت الدراسة أن مكونات معينة لبعض منتجات غسول الفم الرخيصة والمتاحة على نطاق واسع فعالة للغاية في تعطيل فيروس كورونا، حيث ممكن أن تساعد تدابير نظافة الفم البسيطة ، بما في ذلك استخدام منتجات غسول الفم المحددة ، في تقليل خطر انتقال الفيروس من الفم إلى الرئتين لدى المصابين بـالفيروس ، وتساعد في منع الحالات الشديدة من العدوى.

واكد الباحثون أن أمراض اللثة تسمح للكائنات الدقيقة بالدخول إلى الدم، ويمكن أن تساعد الإجراءات البسيطة مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة بعناية وتنظيف ما بين الأسنان لتقليل تراكم الترسبات، جنبًا إلى جنب مع غسولات الفم المحددة، أو حتى شطف المياه المالحة لتقليل التهاب اللثة تركيز الفيروس في اللعاب ويساعد في التخفيف من تطور أمراض الرئة وتقليل خطر التدهور للإصابة بكوفيد الحاد.