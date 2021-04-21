بايدن يعلن تحقيق أحد أهداف حملته: كل من تخطى 65 سنة تلقى لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، تحقيق هدف بلاده بتلقيح 200 مليون شخص ضد فيروس كورونا، قبل الوصول لليوم الـ100 في رئاسته.

وقال بايدن في كلمة له: "بحلول، الإثنين، يكون كل البالغين أكثر من 65 سنة تلقوا اللقاح"، مضيفا: "حققنا إنجازا كبيرا وسريعا على صعيد التطعيم ضد فيروس كورونا".



وتابع: "بحلول الأحد الماضي حصل أكثر من نصف البالغين على اللقاح، وأريد من كل من بلغ سن 16 سنة أن يتلقى اللقاح".

وأضاف: "جرعات اللقاح ستتوفر بالمجان في 40 ألف صيدلية، وهناك راجع دراماتيكي في وفيات كبار السن".

وأوضح: "سيتم تطعيم 80% من الأمريكيين فوق سن الـ 65 عامًا ضد فيروس كورونا بحلول الخميس المقبل".